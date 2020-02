Kazuyoshi Miura, japonais de plus de 50 ans et globe-trotter. Premier atterrissage en Italie

Kazuyoshi Miuraen plus d’être l’un des premiers joueurs japonais internationaux, il était également un éternel globe-trotter. Le nom de famille est celui de la mère, puisque le père faisait partie de la Yakuza, la puissante organisation criminelle japonaise. À seulement 15 ans, il a pris l’avion pour le Brésil pour signer avec le Clube Atletico Juventus, mais la saison suivante, il a joué pour Santos. Après une tournée d’autres équipes brésiliennes, il est retourné au Japon en 1990 pour jouer pour Yomiuri (qui deviendra plus tard Verdy Kawasaki). En ’94, l’appel de Gênes qui le transformera en le premier joueur japonais à avoir parcouru les terrains de Serie A. Après seulement une saison et un but dans le derby avec Samp, il met fin à son aventure italienne et revient au Japon. Puis Dinamo Zagreb, le déménagement au Sydney Fc et le retour au Yokohama Fc. Avec lequel il a signé l’an dernier, dans la stupéfaction générale et pour la énième fois, un nouveau contrat de 50 ans a joué. Aujourd’hui, Kazuyoshi Miura fête ses 53 ans.

