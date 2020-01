Keeper-drama: le jeune gardien du FC Bayern se déclare mécontent du club

Avant qu’Alexander Nübel signe avec le FC Bayern Munich, il y avait déjà quatre gardiens sur la liste – le capitaine Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Früchtl et Ron-Thorben Hoffman. Maintenant, cinq gardiens se battront pour le temps de jeu entre la première et la deuxième équipes. Hoffman a exprimé son mécontentement envers le club et a demandé un transfert. Il l’a dit à Bild (paywall)

Le FC Bayern a rejeté ma demande de transfert, car le club voulait entrer dans la saison avec quatre gardiens. La signature prévue d’Alexander Nübel n’a pas été abordée dans les discussions avec mon agent cet été, mais change considérablement ma situation.

Hoffmann dit qu’il avait des offres d’autres équipes, mais a décidé de rester avec le FC Bayern, s’attendant à avoir du temps dans la 3. Liga avec la deuxième équipe. Parmi les offres qu’il a reçues, dit-il,

Parmi eux, l’Union Berlin et une équipe suédoise de première division. Magdeburg et Uerdingen de la 3. Liga étaient également intéressés à me signer. On m’a promis que les matchs de la 3. Liga seraient partagés entre nous deux gardiens comme par le passé. Cela ne s’est pas produit jusqu’à présent.

Hoffmann a joué dans un seul match lors du Hinrunde de la 3. Liga. Pour cette raison, et réalisant qu’il sera probablement le quatrième ou cinquième gardien de la liste, Hoffmann a donné un ultimatum au club:

Si le FC Bayern me considère comme le troisième gardien de but et que nous jouons dans la 3. Liga, le Bayern restera une option pour moi. Sinon, je suis parti. Ensuite, je voudrais une libération.

Sur la base du temps de jeu cette année jusqu’à présent, Hoffmann ne semble pas être le troisième gars. À moins que Christian Früchtl et Sven Ulreich ne partent tous les deux, Hoffmann aura beaucoup de travail à faire dans le Rückrunde pour gagner sa place.