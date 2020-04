Kenji Gorre discute de la signature d’un contrat avec le Celtic – HITC

Le Celtic a été battu à Kenji Gorre par Swansea.

L’ailier néerlandais Kenji Gorre s’est entretenu avec Wales Online de sa décision de signer pour le Celtic en 2013.

Gorre était agent libre après avoir quitté l’académie de Manchester United et a passé du temps avec Neil Lennon au Celtic, qui était encore manager à l’époque.

Puis Swansea est entré et a remporté la course pour sa signature. Il dit que c’était parce qu’il n’avait pas d’offre ferme sur la table.

Gorre a déclaré: «En fait, je suis allé au Celtic pendant quelques jours. Neil Lennon voulait me voir et voulait me voir jouer. Il m’a appelé tout de suite et c’était en fait une bonne expérience.

«Puis Swansea a appelé et ils m’ont proposé un contrat de deux ans. Ils avaient évidemment entendu parler de moi et manifestement fait leurs recherches. Ils m’ont peut-être vu jouer quand j’étais au Celtic. En fait, je ne sais pas. Mais ils étaient vraiment intrigués et très heureux.

“Celtic voulait aussi me signer de façon permanente et j’ai eu quelques autres offres, mais Swansea était le seul à vraiment mettre son papier là où se trouvait sa bouche.”





Malheureusement pour Gorre, il n’a pas quitté le Celtic en regrettant leur décision.

Il a été prolifique pour l’équipe de moins de 23 ans de Swansea, mais n’a pas pu pénétrer dans la première équipe en tant que régulier sous les managers successifs.

Il est parti rejoindre le club portugais du Nacional, où il a joué 20 fois la saison dernière et a marqué deux buts.

Gorre n’a que 25 ans et a tout le temps de continuer à réaliser son potentiel. Après des années à jouer au football académique, le simple fait de figurer à un niveau compétitif est un progrès.

