Kenny Dalglish, histoire de Liverpool: 8 Coupes Premier et 3 Coupes des Champions chez les Reds

Kenny Dalglish et une carrière dédiée au Celtic et à Liverpool. Né en Écosse et élevé dans l’équipe des jeunes d’un Dalmarnock (quartier de Glasgow), il a été embauché par les verts et blancs en 1967 et est resté dans son pays d’origine jusqu’en 1977, marquant 167 buts en 204 matchs et remportant six championnats écossais, trois coupes Ligue et cinq coupes écossaises. Par la suite le déménagement à Liverpool où il est rapidement devenu un drapeau, fort de ses 172 buts en 355 apparitions. Avec le maillot des Reds, il a gagné presque tout ce qu’il y avait à gagner, enrichissant son palmarès avec huit matchs de Premier League, sept Charity Shields, quatre coupes de Ligue, deux Coupes FA, une Super Coupe de l’UEFA et trois Coupes des Champions. Au cours des dernières années, il a été entraîneur du club et une fois qu’il a raccroché, il a poursuivi sa carrière technique en remportant trois titres anglais, deux coupes FA, une coupe de la Ligue et quatre Charity Shields, mais le plus grand exploit était sans aucun doute celui de triompher en Premier lors de la saison 1994/95 sur le banc de Blackburn. Aujourd’hui, Dalglish a 69 ans.

Kubilay Turkyılmaz, Pierluigi Casiraghi, Ariel Ortega, Landon Donovan et Erik Lamela sont également nés aujourd’hui.