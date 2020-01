Keown et Ferdinand choisissent un joueur d’Arsenal pour critique

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 9:19

Martin Keown et Rio Ferdinand ont été impressionnés par la performance de Gabriel Martinelli dans Match nul 2-2 d’Arsenal à Chelsea mais étaient particulièrement critiques de Nicolas Pepe.

Arsenal Le skipper Hector Bellerin a égalisé trois minutes après que le capitaine adverse, Cesar Azpilicueta, ait pensé qu’il avait remporté la victoire de Chelsea avec une fin de course soignée.

Azpilicueta a retourné le centre de Callum Hudson-Odoi avec six minutes à jouer pour déclencher le délire à Stamford Bridge alors que les hommes de Frank Lampard prenaient une avance de 2-1.

Plus tôt, Jorginho avait fraîchement converti son deuxième penalty en trois matches après que Luiz ait été expulsé pour avoir abattu Tammy Abraham juste au moment où l’attaquant de Chelsea était sur le point de puiser dans un filet vide.

Martinelli a toutefois sauté sur une rare erreur de N’Golo Kante pour faire glisser Arsenal au niveau après la pause, et pour de larges pans, ce match semblait destiné à un match nul 1-1 malgré Arsenal jouant avec 10 hommes depuis la 26e minute.

cependant, il s’est terminé 2-2 et Keown admet qu’il a été impressionné par Martinelli, Keown a déclaré à BT Sport: «C’est une lumière brillante. Il a été exceptionnel. Le sang-froid est brillant.

«Il est heureux de faire le travail. Tant de joueurs ne veulent pas courir. Je sais que ce n’est pas une nuit pour les contrastes mais Nicolas Pepe est de l’autre côté ne fonctionne pas tout à fait de la même manière.

“Je pense que [Pepe] est un travail en cours et peut être bien meilleur. Si nous devions comparer les distances qu’ils ont comparées et les parcours à haute intensité…

“Martinelli est prêt à revenir et à aider.”

Sur la différence entre Martinelli et Pepe, Ferdinand dit: “Nuit et jour …”

Il a ajouté: «Pour courir aussi loin et avoir le sang-froid pour finir [for his goal] est génial. C’est un avant-centre dans l’âme. Il y a trop de joueurs qui boudent après avoir été déplacés dans une position différente.

«L’appétit et la volonté étaient grands. Il montre le désir. “