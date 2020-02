Kepa «pas aimé» par Lampard alors qu’il fait face à la sortie de Chelsea

Date de publication: Lundi 3 février 2020 10:41

Kepa Arrizabalaga fait face à un combat pour son avenir à Chelsea, car il risque d’être gelé à Chelsea, selon des informations.

L’international espagnol de 25 ans a été haché pour Willy Caballero pour Tirage 2-2 samedi à Leicester.

C’était la première fois Kepa avait été laissé sur le banc de la Premier League ce terme après une série d’erreurs récentes et statistiques de la saison lamentable.

Chelsea ont gardé seulement cinq draps propres dans la ligue toute la saison et Lampard sentait qu’il était temps d’agir.

Et maintenant, le média espagnol Cope (via le Daily Mirror) affirme que Kepa «n’est pas aimé» par Lampard.

La récente décision de Lampard d’abandonner l’Espagnol signifie qu’il est «très difficile [for Kepa] recommencer ici à la fin de la saison ».

Le patron de Chelsea a “demandé au conseil un remplaçant” et le rapport ajoute que Kepa aura “du mal à rejouer” à Stamford Bridge.

Concernant sa décision d’abandonner Kepa contre Leicester, Lampard a déclaré: «Vous prenez des décisions chaque semaine et chaque jour dans ce travail. Aucune décision n’est facile.

«En ce qui concerne un gardien de but, vous y réfléchissez probablement un peu plus et un peu plus de temps, surtout si quelqu’un semble être le numéro un désigné.

“Ça ne peut pas être la fin de l’histoire. Nous devons être compétitifs. Willy s’entraîne bien, il agit bien et il a bien joué contre Hull la semaine dernière. J’ai décidé de rester avec lui. “