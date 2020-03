Kevin Buonavoglia, objectif de la Juventus pour un nouveau départ

Young Italy vous emmène à la découverte des nouveaux talents du football italien, vous racontant chaque jour, à 8h45, les histoires des jeunes de notre maison et des clubs qui misent sur eux

Dimanche à encadrer pour Gênes, entre une première équipe rentrée de San Siro avec le cuir chevelu de Milan et une Primavera capable de s’imposer à son tour, sur le terrain de la Juventus. Lors de l’un des deux reports de la 22e journée du championnat Primavera 1, les griffons ont trouvé un moyen de renverser le résultat après un plongeon en première mi-temps, perfectionnant le dépassement sensationnel avec un but qui venait juste dans le temps additionnel. Un succès qui a amené la signature de Kevin Salvatore Buonavoglia, qui a choisi le moment le plus approprié pour marquer son premier but de la saison en championnat.

Coup décisif – Né à San Benedetto del Tronto et élevé à la pépinière Martinsicurese, Buonavoglia a déménagé à Ascoli en 2014, portant la chemise Picchio pendant quatre ans. Un tirage important que dans le club Marche, qui a ouvert les portes des équipes nationales de jeunes et grâce auquel il a attiré l’attention de nombreux clubs de Serie A, mais pas seulement. Le Borussia Dortmund avait également suivi ses traces dans des temps insoupçonnés, mais Turin était en avance sur la compétition, qui l’a prêté pour la saison 2018/19. Dans la grenade, cependant, l’année s’est avérée être une véritable épreuve: arrêté par une prétendue anomalie cardiaque, Kevin n’a disputé que 7 courses, pour revenir à Ascoli à la fin de la saison. Déposé avec un soupir de soulagement des problèmes physiques, la classe 2001 a immédiatement trouvé une nouvelle opportunité pour sa jeune carrière. Pour assurer sa carte, cette fois-ci, c’était Gênes, qui l’a amené en Ligurie en lui donnant la chance de se montrer au printemps de M. Chiappino. Et après les deux buts marqués en Coupe d’Italie, Buonavoglia est venu hier le retour tant attendu des buts en championnat. Un coup qui s’est avéré décisif, pour signer le 2-1 en pleine récupération avec lequel le rossoblù s’est imposé contre la Juventus, revenant accrocher la zone des éliminatoires du championnat Primavera 1.

Nouveau départ – Attaquant externe gaucher, doué de créativité et de flair, Buonavoglia aime commencer dans la voie de droite, puis se concentrer et pointer la porte avec son pied préféré. L’excellente technique individuelle, qui lui permet d’exceller dans le dribble et la conduite du ballon, l’amène parfois à dépasser dans les solutions personnelles, l’un des défauts à classer dans son profil d’aspirant footballeur professionnel. Hauteur en dessous de la moyenne, un peu plus d’un mètre soixante-dix, Kevin a la vitesse et le changement de rythme des armes les plus affûtées physiquement. Le centre de gravité bas lui permet de toujours garder le contrôle du ballon et de se produire dans des accélérations brûlantes, exploitant la force explosive pour laisser l’adversaire direct en place. Inévitable, cependant, la nécessité de se renforcer au niveau musculaire, afin de tenter l’atterrissage chez les professionnels dès la saison prochaine. Le tempérament, cependant, semble être le bon pour une carrière importante chez les adultes. Caractère et personnalité forts à vendre, forgés par les défis de la rue à un très jeune âge, Kevin a toujours abordé le travail quotidien avec une mentalité remarquable par rapport à son jeune âge, se montrant toujours appliqué à l’entraînement et juste et correct dans le jeu. Le but décisif contre la Juventus représente un nouveau départ, un point de départ sur lequel construire une finale de saison importante et jeter les bases d’un avenir dans le football qui compte.