Kevin de Bruyne dit qu’il a peut-être eu un coronavirus en Angleterre | Premier League

Kevin de Bruyne a déclaré que plusieurs membres de sa famille étaient malades il y a quelques semaines.

Manchester City possède l’équipe la plus chère d’Europe, avec un coût total de 1 1014 millions d’euros.

Photo:



Archive

Pour:

Écriture futuriste

18 avril 2020, 10 h 00

Kevin de Bruyne a été maintenu en isolement sur ordre des autorités anglaises.Toutefois, le joueur a avoué qu’au début de cette mise en quarantaine, lui ou certains membres de sa famille avaient peut-être eu un coronavirus.

S’adressant à Sky Sports, le joueur a révélé cette histoire et a annoncé qu’il n’avait jamais été testé pour déterminer s’il avait ou non cette maladie.

«Au début de l’accouchement, ma famille est tombée malade pendant huit ou neuf jours. Cela a commencé avec mon plus jeune fils, puis mon fils aîné et ensuite ma femme, mais je ne sais pas si nous en avons eu ou non “, a-t-il déclaré.

Cependant, la situation est actuellement tout à fait favorable pour lui et les membres de sa famille, car ils sont tous en bonne santé.

“Heureusement, nous sommes sortis de là et les deux ou trois dernières semaines ont été vraiment bonnes et nous trouvons une routine et tout, donc nous allons bien”, a ajouté le joueur belge.

Au Royaume-Uni, les derniers chiffres officiels indiquent que 114 217 personnes ont reçu un diagnostic de coronavirus, tandis que 15 464 personnes sont décédées de cette maladie.

