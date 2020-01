Kevin De Bruyne: le meilleur milieu de terrain du monde

BIRMINGHAM, ANGLETERRE – 12 JANVIER: Kevin De Bruyne de Manchester City lors du match de Premier League entre Aston Villa et Manchester City à Villa Park le 12 janvier 2020 à Birmingham, Royaume-Uni. (Photo de James Williamson – AMA / .)

La Premier League a été honorée par une coterie de milieux de terrain exceptionnels au fil des ans. Qu’il s’agisse d’un maître de passage de Paul Scholes ou d’un chef d’équipe comme Steven Gerrard, la ligue a eu sa part de milieux de terrain de la plus haute qualité. Cependant, les dernières saisons ont été dominées par un maestro belge du milieu de terrain. Sa magie créative dans et autour du centre du terrain est sans précédent. Salué comme un «milieu de terrain complet», Kevin De Bruyne de Manchester City a toujours été important pour les Citizens. Cette saison, ses performances scintillantes l’ont transporté à un tout autre niveau.

Kevin De Bruyne continue de montrer pourquoi il est le meilleur

Statistiques époustouflantes

Ayant raté presque toute la saison dernière avec des blessures, De Bruyne a pris d’assaut la ligue cette année. Le jeu belge se perfectionne à chaque match, ayant atteint un point où vous ne pouvez plus que regarder avec admiration.

Ses chiffres sont stupéfiants et sont la preuve concrète de son éclat. De Bruyne est le milieu de terrain le plus performant de la ligue en ce moment avec sept buts. Il a également accumulé 14 passes décisives cette saison, qui est le plus élevé des cinq meilleures ligues européennes. Ce n’est également que six de moins que le record de Thierry Henry en Premier League de 20 en une seule saison.

Il domine les classements des chances créées avec 76 et a créé 19 grandes chances, ce qui est également sans surprise le plus élevé de la ligue. Ces statistiques merveilleuses ont cimenté sa place dans la ligue cette saison, mais ce ne sont pas les seules choses qui font de Kevin de Bruyne le meilleur.

Qualité pure

Le kit complet complet possédé par le milieu de terrain est ce qui le rend spécial. Il a une gamme ridicule de passes et la vision prééminente pour voir et choisir une passe. Non seulement cela, mais De Bruyne peut également bien tenir le ballon.

Combinez cela avec l’intelligence pour jouer la passe correcte dans le cas parfait, et il est mortel. Il peut tirer les cordes au milieu de terrain en dérivant dans l’espace entre les lignes tout en se déplaçant dans les canaux pour créer plus d’espace pour les autres joueurs.

Son rythme de travail est incroyable, car il presse intensément les joueurs adverses et bat facilement la presse des adversaires. Un positionnement brillant et le fait de dépasser les défenseurs pour marquer ou aider est une autre qualité qui a particulièrement brillé cette saison.

Son sens du jeu et sa vivacité combinés à son calme et son sang-froid lui permettent de jouer dans n’importe quelle position, que ce soit en tant que milieu de terrain offensif ou en tant que meneur de jeu en profondeur. Le plus important est que lorsque la situation devient difficile pour City, il commence à errer dans et autour de la boîte pour trouver de petites poches d’espace qu’il peut ensuite exploiter de manière dévastatrice.

Performances fantastiques cette saison

Cependant, ce qui définit le Belge, c’est sa pure qualité sur le ballon. Ses passes sont précises et à la perfection et quand il frappe le ballon, il reste touché. Cela peut être rendu évident en regardant, disons, son aide audacieuse contre Watford lors de leur 8-0 contre l’Etihad, ou peut-être en jetant un coup d’œil à l’aide magique contre Aston Villa dans une victoire de 6-1 pour les champions, et qui peut oublier ce coup de foudre d’une demi-volée contre Newcastle United dans un match nul 2-2 à St. James ‘Park?

En parlant des performances de la saison jusqu’à présent, la performance de De Bruyne contre Arsenal est juste là-haut. Il a marqué deux étourdisseurs absolus tout en aidant un pour Raheem Sterling. Il était clinique avec trois tirs, tous sur la cible et son record de sept descentes progressives (qui est généralement de trois à chaque match); et tout cela lui a pris une moitié à accomplir!

Photo principale

Intégrer à partir de .