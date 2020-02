Kevin Kyle séduit par un joueur celtique, dit qu’il est «une joie à regarder» – HITC

Mercredi, Odsonne Edouard a marqué deux buts pour le Celtic de Neil Lennon.

L’ancien avant-centre des Rangers Kevin Kyle a fait l’éloge de la star celtique Odsonne Edouard sur Twitter.

Kyle, qui figurait dans les livres des Rangers en 2012-13, a été impressionné par l’affichage produit par Edouard lors de la victoire 4-0 du Celtic contre Motherwell loin de chez lui en Scottish Premiership mercredi soir.

L’attaquant de 22 ans a marqué deux fois, d’abord à la neuvième minute, puis à 80 minutes, alors que les Hoops ont maintenu leur bonne forme.

L’ancien avant-centre international écossais Kyle, qui a joué pour Sunderland et Kilmarnock entre autres clubs, a été impressionné par l’affichage produit par Edouard.

Statistiques

Selon WhoScored, Edouard a effectué 20 départs et deux apparitions de remplacement en Premiership écossaise pour le Celtic jusqu’à présent cette saison, marquant 20 buts dans le processus.

Le Français a également marqué un but et fourni deux passes décisives en quatre matches de Ligue Europa, et a marqué deux buts en cinq matchs de qualification en Ligue des Champions cette campagne, selon WhoScored.

Le Celtic est actuellement en tête du classement de la Premiership écossaise avec 67 points en 25 matches, sept points d’avance sur le deuxième et amer rival de Old Firm Rangers, qui a disputé 24 matchs.

