Kevin Nolan se joint au personnel d’entraîneurs de West Ham United

West Ham United a confirmé que l’ancien joueur Kevin Nolan avait rejoint l’équipe d’entraîneurs de David Moyes, aux côtés de Paul Nevin.

Le joueur de 37 ans retourne au club où il a fait 157 apparitions sur une période de quatre ans.

Nolan a connu du succès pendant cette période, aidant les Hammers à remporter les éliminatoires du Championnat en 2012.

Depuis sa retraite, il est entré dans la direction; cependant, il est sans emploi depuis août 2018 après avoir été limogé par le comté de Notts.

L’ancien milieu de terrain est rejoint par Paul Nevin au London Stadium. Entraîneur réputé, il a plus de 20 ans d’expérience à son actif.

Plus récemment, il a été entraîneur de l’équipe première à Brighton & Hove Albion. Cependant, il faisait également partie du personnel de Gareth Southgate qui s’est rendu en UEFA Nations League.

Avant cela, cependant, Nevin avait également travaillé pour Fulham et Norwich City dans divers rôles.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur les nouveaux ajouts au site officiel de West Ham United, le manager David Moyes a déclaré: «Nous souhaitons la bienvenue à Kevin et Paul au Club et nous réjouissons de travailler avec eux. Les deux ont une grande expérience dans le jeu et je suis sûr qu’ils apporteront une contribution très positive d’ici la fin de la saison.

«Kevin connaît évidemment très bien le Club après avoir joué ici auparavant, tandis que le pedigree d’entraîneur de Paul est excellent. Il a fallu un certain temps pour finaliser le personnel d’entraîneurs, mais je voulais m’assurer d’avoir recruté les bonnes personnes pour nous aider, et Kevin et Paul sont des ajouts fantastiques. Ils vont commencer à travailler immédiatement et nous sommes tous complètement concentrés sur le travail que nous devons faire dans les semaines et les mois à venir. »

L’équipe de David Moyes est actuellement 18e de Premier League et se rendra à Manchester City lors de son prochain match.

