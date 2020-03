Keylor Navas paie 200 000 euros pour voyager de Paris au Costa Rica

Keylor Navas, gardien de but du PSG au Costa Rica, s’est rendu au Costa Rica ce samedi au milieu de la pandémie de coronavirus pour être avec sa famille et donner la “paix” à sa femme et ses enfants, désobéissant aux recommandations du gouvernement français et de son propre club.

L’ancien joueur du Real Madrid a quitté la capitale française pour San José (Costa Rica) pour être à côté de ses trois enfants et femme, Andrea Salas, tel que rapporté par ESPN, sur un vol entièrement financé par le «tico» international, qui vous permettra d’être avec le reste de vos proches.

Sans vols commerciaux, Keylor Navas a payé un avion privé pour l’emmener avec sa famille pour 200 000 euros, ajoute le portail, qui assure que Navas s’est rendu dans son pays natal par “précaution et pour rassurer sa famille”.

Keylor Navas s’est rendu dans son pays sur un vol privé | .

Il y a quelques jours, le gardien du PSG a reconnu vivre “situation assez compliquée“à cause du coronavirus.

“Nous devons écouter les instructions de nos autorités, que nous les mettons en pratique et qu’ensemble nous pouvons aller de l’avant”, a-t-il déclaré sur son profil Instagram la semaine dernière.

Maintenant, Keylor Navas vous devez rester au Costa Rica pendant au moins 14 jours selon les instructions du gouvernement de votre pays, protocole établi par le ministère costaricien de la Santé en raison de COVID-19.

Il n’est pas le premier joueur du PSG à quitter la France. Neymar et Thiago Silva l’ont également fait.