Kieren Westwood s’exprime sur l’avenir de Sheffield mercredi

SHEFFIELD, ANGLETERRE – 09 NOVEMBRE: Keiren Westwood de Sheffield mercredi en action pendant le match de championnat Sky Bet entre Sheffield mercredi et Swansea City au Hillsborough Stadium le 09 novembre 2019 à Sheffield, en Angleterre. (Photo par Athena Pictures / .)

Kieren Westwood a évoqué des rumeurs selon lesquelles il se serait brouillé avec le manager de Sheffield Wednesday, Garry Monk, sur Twitter. Le gardien irlandais n’a pas joué depuis la défaite 2-1 de mercredi à West Bromwich Albion en novembre. Malgré cela, il insiste sur le fait qu’il ne s’est pas brouillé avec Monk.

Les rapports suggèrent que Westwood s’entraîne avec les U23 du club, aux côtés de son collègue professionnel expérimenté Sam Hutchinson. L’ancien bouchon de Sunderland semble également confirmer que son départ de Hillsborough est imminent.

Kieren Westwood dit qu’il n’est pas tombé avec Garry Monk

“Nous nous sommes serré la main et sommes partis en bons termes”

Dans un communiqué publié sur Twitter, l’homme de 35 ans a déclaré: «Le manager et moi ne sommes pas tombés amoureux. Nous avons eu une conversation d’homme à homme et c’était bien. J’ai beaucoup d’expérience pour savoir que ces choses se produisent dans le football et que ce n’est jamais rien de personnel. Nous avons eu une bonne conversation, nous avons serré la main et sommes partis en bons termes.

«Il n’y a eu aucun argument ou mauvaise attitude et aucune des rumeurs véhiculées n’a certainement eu lieu.

«Le manager a pris une décision, que je respecte pleinement et que j’ai prise depuis le moment où elle a été prise.»

Kieren Westwood fait ses adieux aux fans

Dans la deuxième partie du post, Westwood remercie les fans et le président de ce qui ressemble à un post d’adieu.

«Je reviendrai avec beaucoup d’affection et d’affection sur l’amour qui m’a été accordé par le club, M. Chansiri et sa famille, ainsi que tout le personnel et mes coéquipiers.

“Pour les fans qui ont fait ce voyage avec moi, le rapport et l’amour que j’ai senti que je n’oublierai jamais et ne chérirai jamais.”

On se souviendra de Kieren Westwood

Westwood a été un formidable serviteur du club. Après avoir rejoint un transfert gratuit en 2014, il a remporté le prix du joueur de l’année du club à deux reprises. L’ancien international de la République d’Irlande a également égalé le record de blanchissage de mercredi en deux saisons différentes.

Il a notamment été nommé Équipe de l’année PFA du Championnat en 2015. Westwood était un membre indispensable de l’équipe Owls qui a atteint les séries éliminatoires deux fois au cours des saisons consécutives.

Où est-il donc passé?

Les raisons pour lesquelles Kieren Westwood a été évité de la photo de la première équipe restent non confirmées. Il luttait pour la forme lors de ses dernières apparitions mercredi. Après avoir commis quelques erreurs notables, Monk a décidé d’abandonner Westwood pour le match de Birmingham City en novembre. Il n’a plus joué depuis, et il n’a été inclus sur le banc que deux fois au cours de cette période.

Cependant, l’actuel numéro un, Cameron Dawson, traverse lui aussi une période difficile de forme. De nombreux fans se sont demandé si Monk allait réintégrer Westwood en tant que numéro un des Owls, mais cette nouvelle semble suggérer qu’il va rester avec le joueur de 24 ans.

C’est un sentiment bien trop familier de l’ex-homme de Coventry City, qui a été gelé dans la première moitié de la saison dernière par le manager Jos Luhukay. Il semble que, comme Luhukay, Monk souhaite développer Dawson et peut-être son collègue Joe Wildsmith, 24 ans. Si Westwood a disputé son dernier match sous le maillot de mercredi, les fans se souviendront de lui comme étant le meilleur gardien de but de leur histoire récente.

Photo principale

Intégrer à partir de .