Kimmich et Goretzka reçoivent les récompenses honorifiques de l’ambassadeur allemand du football pour #WeKickCorona

Joshua Kimmich et Leon Goretzka ont tous deux reçu des prix honorifiques d’ambassadeur allemand du football pour leurs efforts avec la campagne #WeKickCorona pour aider à lutter contre la pandémie COVID-19 (DW). L’initiative a été lancée par les deux joueurs du Bayern Munich il y a 3 semaines et a déjà reçu plus de 3 millions d’euros de dons qui ont été distribués à des associations caritatives et des institutions sociales allant des banques alimentaires aux équipements médicaux dans les hôpitaux et les centres médicaux.

Les autres joueurs de Bundesliga ont déjà montré leur soutien et ont fait des dons à #WeKickCorona, notamment Mats Hummels, Jonas Hector, Julian Brandt, Timo Werner, Lars Stindl, Jonathan Tah, Sven Ulreich, Nils Peterson et Lukas Klostermann, entre autres. Hansi Flick et l’ancien manager du Bayern Niko Kovac ont également montré leur soutien et ont fait des dons. Des athlètes allemands en dehors du football ont même rejoint la cause.

Le prix de l’Ambassadeur du football allemand a été créé en 2012 dans le but d’honorer et de reconnaître les athlètes allemands qui ont un impact significatif sur la portée du sport allemand dans le reste du monde. En plus des athlètes, il y a aussi une catégorie d’entraîneurs, qui a été remportée par le manager de Liverpool et l’ancien manager du Borussia Dortmund Jurgen Klopp l’an dernier avec le gardien de Barcelone Marc-Andre ter Stegen. La Fédération allemande des ambassadeurs du football a été fondée par Roland Bischof, qui a récemment décrit le travail que Kimmich et Goretzka ont fait avec #WeKickCorona comme montrant leur «initiative au nom de tous ceux qui, par leur engagement, soutiennent ce grand projet afin de fournir assistance rapide. “

Malheureusement, la cérémonie officielle de remise des prix au cours de laquelle Kimmich et Goretzka recevraient officiellement leurs récompenses devait avoir lieu en mai, mais avec l’état actuel de la pandémie, la cérémonie a été annulée. Les organisateurs de la cérémonie recherchent cependant des alternatives quant à l’endroit et au moment où ils peuvent accueillir la cérémonie de remise des prix, qui dépendront tous du moment où la pandémie s’éteindra pour le moment. Pourtant, cela n’enlève rien au travail extraordinaire que Kimmich et Goretzka ont fait avec leur initiative et ils donnent l’exemple par excellence de ce que les athlètes du monde entier peuvent et devraient faire pour aider à lutter contre cette pandémie.