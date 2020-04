Kimmich parle du retour de la Bundesliga en pleine pandémie de coronavirus

Footballeur allemand Joshua Kimmich, milieu de terrain du Bayern Munich, Il a commenté que reprendre la Bundesliga bientôt “est difficile” et “qu’elle doit être justifiée et viable pour la société”, à la lumière de la pandémie COVID-19 qui a paralysé presque tous les sports du monde.

“Les opinions seront différentes les unes des autres. Mais je pense que beaucoup seront certainement heureux de revoir le football, même si ce n’est que de façon permanente devant la télévision”, a déclaré Kimmich au journal Abendzeitung München.

“D’un autre côté, c’est difficile, cela doit être justifié et viable pour la société. La santé de chaque individu, du peuple, est avant tout et doit donc être à la base de toutes les décisions qui sont prises”, a nuancé à ce sujet.

Sans surprise, la Bundesliga est suspendue jusqu’au 30 avril au moins. “Tout le monde a remarqué à quel rythme nous allons dans notre société”, a-t-il déclaré à propos des malades. “Surtout dans le football, nous pensons d’un match à l’autre, il y en a un tous les trois jours et nous voyageons beaucoup”, a-t-il comparé.

“Il est presque passé de 100 heures à l’arrêt complet; et bien que nous espérons disputer la fin de la saison, il semble que nous fassions une pause estivale, bien que nous ne puissions manquer aucun entraînement. En général, c’est une période oppressante “, a-t-il souligné.

De plus, et au cas où tout reprendrait, il a fait preuve d’optimisme pour affronter la Ligue des Champions, la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne en tant que candidats au titre. “C’est faisable. Mais, en général, il est toujours difficile de commencer directement avec cette euphorie.” Kimmich.

«Nous avons une équipe solide, beaucoup de potentiel et de qualité. Et dans un avenir proche, le décollage aura également été renforcé. Nous sommes déjà bien positionnés et jusqu’à présent, nous avons bien performé cette saison par rapport aux autres équipes internationales. Je dirais: “Nous sommes prêts” “, a conclu.