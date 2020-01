En 10 dès la deuxième minute du match, Athletic Bilbao serre les dents pour tout le jeu e élimine Tenerife aux tirs au but. Les temps réguliers et les heures supplémentaires ne suffisent pas pour décider du vainqueur. la 3-3 final (accolade de Joselu et D.Gomez pour les hôtes, une paire de Inaki Williams et Berchiche pour les Basques) conduit les équipes à décider du sort de la course de 11 mètres: l’Athletic Bilbao, qui s’envole vers le Quarts de finale de la Coupe du Roi.