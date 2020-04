Kingsley Coman affirme qu’Alphonso Davies est le joueur le plus rapide du Bayern Munich

Kinglsey Coman et Alphonso Davies sont deux des joueurs les plus rapides du football mondial, sans parler de la Bundesliga ou du Bayern Munich. Plus tôt cette saison, Coman a enregistré la vitesse la plus rapide de la Bundesliga avec un sprint qu’il a réalisé lors de la première victoire 3-2 du Bayern contre le SC Paderborn à la fin du mois de septembre, alors qu’il était composé à 22,16 miles par heure, mais cette vitesse a depuis été dépassé. Achraf Hakimi du Borussia Dortmund, Mousa Diaby du Bayer Leverkusen et Kingsley Ehizibue du FC Koln ont depuis enregistré des vitesses plus rapides que Coman.

Dans une récente interview avec Eurosport Deutschalnd (via Bundesliga.com), Coman a admis que lorsque la poussée vient à bout, Davies est plus rapide que lui lorsqu’il s’agit d’une course à pied en ligne droite. Lors des séances de formation, a-t-il dit, ils ont déjà fait des tests pour voir qui est le plus rapide dans certaines situations quand on lui a directement demandé qui était le plus rapide:

C’est lui [Davies]. Nous avons déjà fait des tests au Bayern, c’est lui. Si c’est de la vitesse en slaloms ou en virage, je pense que je suis un peu plus rapide, mais en ligne droite c’est lui.

Photo Roland Krivec / DeFodi Images via .

Coman, bien sûr, a eu sa juste part de difficultés avec les blessures cette saison et Davies a été exceptionnel à l’arrière gauche. La quantité de terrain qu’il est en mesure de rattraper à un moment où le Bayern est pris sur ses talons est sensationnelle, et il y a peu de joueurs dans le monde que Davies ne peut pas égaler pour le rythme. Cela fait partie de ce qui le rend si efficace à l’arrière gauche qu’il est capable d’être productif des deux côtés du ballon.

Ironiquement, c’est Coman qui, selon Davies, lui a donné des conseils utiles avant seulement son deuxième jour d’entraînement avec le Bayern après son arrivée des Whitecaps de Vancouver en MLS:

Le deuxième jour, j’ai parlé à Kingsley Coman. Nous étions assis à manger le petit déjeuner, et il m’a dit que lorsque nous nous entraînons, n’ayez pas peur de faire des erreurs. Parce que cela arrive, mais quand vous faites cette erreur, essayez de récupérer le ballon le plus rapidement possible, et n’ayez pas peur d’essayer de faire des choses pour vous exprimer.

Bien que nous ne puissions jamais voir Coman et Davies dans une course à pied à titre officiel, il est important de ne pas tenir pour acquis le rythme des deux joueurs, ce qui fait d’eux des footballeurs aussi complets. Parce qu’il est encore si jeune, ce n’est qu’une question de temps avant que Davies ne commence à enregistrer régulièrement les meilleures vitesses de la Bundesliga.

L’une des meilleures récupérations de Davies contre RB Leipzig: