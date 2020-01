Kingsley Coman s’entraîne à nouveau!

Bonne nouvelle pour tous les fans du Bayern Munich! Un autre joueur est plus proche d’une date de retour, car Kingsley Coman a recommencé à s’entraîner individuellement. Alors que ses autres coéquipiers du Bayern n’avaient aucune formation mardi, Kingsley a poursuivi son programme de réadaptation individuelle à partir d’une déchirure de la capsule au genou gauche afin de pouvoir revenir dans l’équipe le plus rapidement possible.

Coman a disputé son dernier match de Ligue des champions contre Tottenham Hotspur, où il a marqué un but avant de se blesser. La blessure avait l’air horrible à l’époque, mais heureusement, elle n’était pas aussi grave qu’elle en avait l’air.

Kingsley Coman travaille dur pour son retour imminent.

Et maintenant, après un peu plus d’un mois, il a recommencé à s’entraîner. Dans la matinée, selon le FC Bayern, le Français et préparateur physique Simon Martinello a fait quelques tours sur le terrain. La séance de course à pied de Coman avec Martinello a pris un peu moins d’une demi-heure sur le terrain de la Säbener Strasse.

La date exacte de retour de Coman n’est pas encore connue, mais il devrait être de retour en février.