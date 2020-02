KIT LEAK: Maillot Bayern 120e anniversaire édition spéciale

Le Bayern Munich approche de son 120e anniversaire à la fin de ce mois et va publier un maillot en édition spéciale pour cette étape importante. Le club a été officiellement fondé le 27 février 1900 par un groupe de 11 joueurs qui n’étaient pas autorisés à rejoindre la Fédération allemande de football. Pour marquer l’occasion, Adidas a travaillé avec le Bayern pour concevoir un kit qui rend hommage à la fondation et à la riche histoire du club (Footy Headlines)

Le 27 tombe un jeudi, le Bayern prévoit donc de porter ses tenues lors de son match de derby bavarois contre Augsbourg le 8 mars, ce qui semble être une occasion appropriée de le faire. Le kit lui-même, cependant, devrait être officiellement dévoilé et disponible à l’achat sur le site Web du club avant le match d’Augsbourg.

Regardons:

Le kit du 120e anniversaire





Footy Headlines

Ce haut est à peu près aussi old school que la vieille école avec une touche modernisée. Le jeu de couleurs blanc et rouge foncé rend un hommage direct à certains des premiers kits Bayern qui existaient qui avaient les grands cols qui contenaient des cordes sur le devant du col. En y regardant de plus près, vous remarquerez également que le badge d’équipe monochrome est une version plus ancienne qui a été utilisée au début des années 1920, lorsque le Bayern était devenu l’un des plus grands clubs d’Allemagne. On suppose que comme les kits du début des années 1900, les chaussettes et les shorts qui accompagneront ce haut seront du même ton de rouge foncé que le col et les manches.

Footy Headlines

Alors que ce maillot était destiné à rendre hommage aux toutes premières étapes de l’histoire du Bayern, il me rappelle aussi vraiment les troisièmes kits de la saison 2016/2017. Plus précisément, cela me rappelle le but que Robert Lewandowski a marqué contre le SC Freiburg en janvier 2017 à la première minute du temps d’arrêt pour assurer une victoire 2-1 dans la Forêt-Noire. Au fait, c’était son deuxième but de ce match. Ces maillots ont une palette de couleurs presque identique.

Vous savez, celui-ci (avance rapide jusqu’à environ 2:00):

Seul Lewandowski peut marquer des buts comme ça …

