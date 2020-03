KIT LEAK: Schéma de couleurs pour le troisième kit du Bayern Munich pour la saison 2020/2021

Il n’y a pas beaucoup de football à écrire en ce moment au milieu de la pandémie de COVID 19, mais heureusement, nous avons maintenant un aperçu de ce à quoi ressembleront les troisièmes kits du Bayern Munich pour la saison 2020/2021 (Footy Headlines). Comme cela a souvent été le cas, les troisièmes kits sont souvent appelés kits «européens» qui sont portés en compétition UEFA, mais des scénarios surviennent où ils doivent être portés en compétition nationale.

De manière unique, il est entendu que le concept de conception du kit a été inspiré par le quatrième kit numérique préféré des fans de FIFA 18. Le kit comportait une base noire solide avec des rayures diagonales rouges qui contenait les conceptions ressemblant à des coquilles qui sont sur le kit à domicile de cette saison pour rendre hommage à l’emblématique Allianz Arena. Il comporte également trois bandes de cerceau blanches sur chaque manche ainsi qu’un badge d’équipe monochromatique blanc, le logo Adidas et le logo T-Mobile. Dans le kit, les shorts et les chaussettes sont également noirs avec des chiffres et des lettres blancs, ce qui sera probablement le cas avec les kits réellement publiés. Dans le passé, la plupart des troisièmes maillots noirs du Bayern étaient entièrement noirs.

Jetez un œil aux kits numériques FIFA 18. Nous ne pouvons rien faire pour que James Rodriguez soit l’un des joueurs de la capture d’écran, désolé!:

Footy Headlines

Alors qu’Adidas n’a pas encore confirmé officiellement que les kits ressembleront exactement à la version FIFA 18, le concept de jeu de couleurs est cohérent avec eux. La seule vraie question sera de savoir si le maillot réel comportera la bande rouge diagonale unique sur l’épaule et le torse avant.

Voici le concept de jeu de couleurs officiel qui a été divulgué:

Vue de la grille

Même avec seulement le concept de jeu de couleurs à ce stade, cela provoque des souvenirs des nuits européennes de la saison 2011-2012. Topping Groupe A sur SSC Napoli, Manchester City et Villareal pour dévorer le FC Bâle 7-1 sur l’ensemble, battant le Real Madrid aux tirs au but, ce fut un sacré tour. Bien sûr, nous ne nous souvenons pas de la finale qui ait eu lieu cette année-là, car elle ne s’est JAMAIS TOTALEMENT produite et nous avons terminé les aigus historiques un an plus tard sous Jupp Heynckes.

Voici une photo du fußballgott balançant l’un des troisièmes kits célèbres





Photo de Sampics / Corbis via .

C’est Bavarian Fashion Works, vous connaissez le foret. Faites-nous savoir ce que vous pensez du concept de jeu de couleurs pour ces troisièmes kits pour la saison prochaine. Votez dans le sondage et déposez un commentaire, s’il vous plaît und danke!

