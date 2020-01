KIT LEAK: troisième kit du Bayern Munich pour 2020/2021

Nous avons déjà eu droit à quelques fuites de kit cette saison, mais nous avons maintenant officiellement notre première fuite de kit Bavarian Fashion Works de 2020 grâce encore une fois à Footy Headlines. Jusqu’à présent, nous n’avons même pas eu un aperçu de la conception potentielle des kits 2020/2021 du Bayern. Le modèle de base pour le troisième kit la saison prochaine a été divulgué, et il ressemble de façon frappante au kit extérieur que le Bayern a arboré lors de la saison 2011/2012, lorsque nous avons malheureusement perdu le titre de Bundesliga face au Borussia Dortmund de Jürgen Klopp.

Avoir un pic à la fuite (ça rimait!):

Le Bayern a une histoire décente d’utiliser des kits noirs pour leur troisième kit, ou européen. Chacun suscite des souvenirs de nuits européennes historiques au fil des ans. Le nouveau design du troisième kit de la saison prochaine est un maillot à base noire avec une bande blanche et rouge sur la poitrine avant avec des rayures blanches Adidas allant du haut des épaules jusqu’à environ la moitié de chaque manche.

Il y a également de subtiles touches de rouge au milieu du devant du col et à l’intérieur du bas du dos du kit où Mia San Mia est cousue. Heureusement, Adidas a adopté le schéma de couleurs traditionnel pour le badge d’équipe sur le devant gauche poitrine, contrairement aux badges monochromes sur les kits à l’extérieur et le troisième. Il a également été suggéré que le short et les chaussettes de ce kit soient également noirs.

En y regardant de plus près, ces nouveaux kits ressemblent à une réplique proche des hauts d’entraînement que le Bayern portait dans sa campagne 2011/2012. Bien sûr, en tant que fans du Bayern, nous avons tous des souvenirs malheureux de cette saison, en perdant contre Chelsea en finale à l’Allianz Arena, mais à peine douze mois plus tard, le triplé historique sous Jupp Heynckes était terminé. C’était une époque où le Bayern avait autant de grands joueurs dans l’équipe comme Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Mario Mandzukic, Mario Gomez et Arjen Robben et Franck Ribery à leur apogée.

Ressemblance frappante, n’est-ce pas?





J’espère que vous connaissez tous l’exercice à ce stade, mais sinon, nous avons également créé un sondage pour voir ce que les gens pensent des kits qui ont fui.

