Klopp a fait une leçon sur sa «grâce» dans sa défaite face à l’Atletico «en colère»

Date de publication: Mercredi 19 février 2020 à 1h05

Les joueurs de l’Atletico Madrid seraient furieux des accusations de Jurgen Klopp d’avoir tenté de faire renvoyer Sadio Mane lors de la défaite de Liverpool contre la tenue espagnole mardi soir.

Les Reds devront renverser un déficit global de 1-0 à Anfield après une première étape frustrante de leur match de huitièmes de finale de la Ligue des champions au stade Wanda Metropolitano.

Liverpool a été piqué par un but à la quatrième minute de Saul Niguez et – malgré une possession de balle dominante – n’a pas pu répondre car l’équipe espagnole a mis les joueurs derrière le ballon et s’est rassise.

MEDIAWATCH: Stultifiante, atroce, turgescente, absurde, obscène. Liverpool a-t-il perdu?

Klopp a admis après le match que Mane avait été retiré à la mi-temps parce qu’il craignait de décrocher un deuxième carton jaune et a accusé certains joueurs de l’Atletico d’avoir joué.

Le patron de Liverpool a déclaré: «Cela fait partie du football, je n’aime pas ça. Le plan était de sortir Sadio du jeu avec un carton jaune.

«J’avais peur que son adversaire ne baisse si Sadio ne respirait profondément. Après 30 minutes, trois joueurs de l’Atletico étaient au sol, pas même blessés. »

Et ESPN affirme que les “sources des vestiaires” leur ont dit que les joueurs de l’Atletico Madrid étaient “en colère” face aux commentaires de Klopp après le match.

Le rapport ajoute: «ESPN a été informé que les joueurs de l’Atletico étaient surpris par les plaintes, et a déclaré qu’il était important d’être« courtois »dans la défaite ainsi que dans la victoire, et que Klopp devrait se concentrer davantage sur les lacunes de sa propre équipe, étant donné que ils «n’ont pas tiré sur la cible en 90 minutes».