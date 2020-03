Klopp bat les principales critiques de la star de Liverpool de classe mondiale qui a un trait “ rare ”

Date de publication: Lundi 16 mars 2020 7:02

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que «cela n’a pas d’importance» que Roberto Firmino concède moins de buts que les attaquants Sadio Mane et Mohamed Salah.

Le but de Firmino lors du match retour mercredi dernier en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid était son 11e de la saison, Mane et Salah marquant respectivement 18 et 20 buts.

cependant, Firmino a 12 passes décisives, le plus grand nombre aux côtés de Mane et trois de plus que Salah et a régulièrement fait l’éloge de Klopp pour son rôle dans son équipe.

S’adressant à JOE UK, Klopp a de nouveau parlé de l’importance du Brésilien pour ses coéquipiers en soulignant son altruisme comme un trait rare à trouver.

“C’est un connecteur”, a expliqué le manager. “Il est assez rare de rencontrer une personne comme Bobby qui est si désintéressée et désintéressée.

“Il est comme, ballon là-bas, ballon là-bas, passe le ballon et il est vraiment content.” Puis il se rend compte “eh bien je n’ai pas marqué depuis quatre ou cinq semaines en fait.”

Le but de Firmino contre l’Atletico était également son premier but à Anfield cette saison et il a régulièrement été soutenu par des experts de continuer son rôle important dans le côté.

Klopp a souligné ce point en disant: “Mais c’est incroyable [his unselfishness], cela n’a pas d’importance », a-t-il ajouté.

“Non vraiment, il est de classe mondiale. Juste un gars sensationnellement bon. “

Alors que Firmino n’a pas ajouté les décomptes de buts enregistrés par Mane et Salah, certains de ses buts ont sans doute été plus importants que certains de ceux marqués par les deux autres dans le trio meurtrier de Liverpool.

Firmino a marqué le vainqueur contre Monterrey en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, avant de décrocher le vainqueur en finale contre Flamengo.

Dans d’autres nouvelles, Liverpool serait en pourparlers avancés avec Georginio Wijnaldum au sujet d’une prolongation de son contrat avec Anfield.

Wijnaldum, l’un des principaux milieux de terrain de Klopp, a marqué son troisième but en huitièmes de finale de Ligue des champions pour Liverpool dans leur sortie vers l’Atletico. mais il lui reste moins de 18 mois sur son contrat actuel.

Lire la suite…