Klopp déplore le style de l’Atletico à Liverpool: “ Jouez au football ”

Date de publication: Mercredi 11 mars 2020 11:25

Jurgen Klopp déploré le style du football de l’Atletico Madrid comme Liverpool ont été éliminés de la Ligue des champions.

Les Reds ont perdu 3-2 dans la nuit, 4-2 au total, faute de défendre leur titre.

Wijnaldum a fait match nul à égalité 1-1 avec un en-tête juste avant la mi-temps.

Mais Liverpool a perdu de nombreuses occasions car il n’a pas réussi à prendre l’avantage en temps normal.

AVIS: Une autre soirée mémorable à Anfield, mais pas pour Liverpool…

Roberto Firmino pensait qu’il avait marqué le vainqueur en rentrant à la maison après que sa tête soit revenue du poteau.

Mais Marcos Llorente est sorti du banc pour l’Atletico et a marqué un double à tir rapide pour étourdir Anfield.

Le premier lui a été offert à la suite d’une passe choquante du gardien de Liverpool Adrian, et le second est venu à la pause alors que les Reds poussaient fort pour trouver un moyen de revenir dans le match.

Alvaro Morata a terminé le camp de Klopp avec un autre but d’échappée pour Ateltico Madrid.

Mais le patron de Liverpool a insisté sur le fait qu’il était «satisfait de la performance» et a demandé pourquoi Diego Someone préparait son équipe à jouer de manière si défensive.

Klopp a déclaré à BT Sport: «Pour que le score de 2-1 ne soit pas cool, ce fut un coup dur mais ce n’est pas un gros problème. Le deuxième objectif était un problème plus important.

«Après le deuxième but, les jambes étaient un peu fatiguées. Tout ce qui avait l’air vraiment naturel dans les 90 premières minutes est devenu un peu raide. Les croix n’avaient pas la même qualité Nous voulions la première fois des croix comme pour le premier but, ce qui était génial et les garçons oublient de le faire.

«Je suis complètement satisfait de la performance. C’est si difficile de jouer un côté comme ça.

«Je ne comprends pas la qualité du football qu’ils jouent. Ils pouvaient jouer au football, mais ils se tenaient profondément et avaient des contre-attaques.

“Nous l’acceptons bien sûr mais cela ne se sent pas bien ce soir. Je me rends compte que je suis vraiment un mauvais perdant, surtout quand les garçons ont fait un tel effort contre des joueurs de classe mondiale de l’autre côté qui défendent avec deux rangées de quatre.

«Nous savons qu’au cours des deux dernières années, nous avons eu des moments chanceux en Ligue des champions, vous devez, pour atteindre deux finales, mais aujourd’hui, tout était contre nous dans les moments décisifs.

“Je cherche les bons mots. Notre principale erreur a été de ne pas marquer le deuxième but cinq minutes plus tôt. Nous l’avons marqué en prolongation et non dans les 90 minutes.

«Les 90 minutes ont été exceptionnelles, les garçons ont joué un merveilleux match. Vous avez vu tous les buts que nous avons concédés, vous ne devriez pas les concéder. On perd de façon spécifique, c’est toujours différent mais c’est difficile d’expliquer ces objectifs pour être honnête.

“Nous reviendrons et repartirons mais maintenant nous sommes sortis.”