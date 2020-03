Klopp envoie un message aux fans de Liverpool après la suspension du PL

Date de publication: vendredi 13 mars 2020 14h45

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que le football n’était pas vraiment «important du tout» aujourd’hui à la lumière de l’épidémie de coronavirus, car la santé des gens devrait toujours passer en premier.

Football anglais et écossais de haut niveau a été suspendue jusqu’au 3 avril au plus tôt alors que les événements sportifs à travers le monde continuent de ressentir l’impact du virus.

Liverpool ont actuellement une avance de 25 points en tête du classement de la Premier League, mais les supporters doutent maintenant que la saison puisse se conclure.

HÉROS DE LA SEMAINE: Louange au glorieux roi tueur de Klopp des sh * mille…

Klopp a déclaré au site officiel de Liverpool: “Je ne pense pas que ce soit un moment où les pensées d’un manager de football devraient être importantes, mais je comprends pour nos supporters qu’ils voudront entendre l’équipe et je le ferai.

«D’abord et avant tout, nous devons tous faire tout notre possible pour nous protéger mutuellement. Dans la société, je veux dire. Cela devrait être le cas tout le temps dans la vie, mais en ce moment je pense que cela compte plus que jamais.

«J’ai déjà dit que le football semble toujours la chose la plus importante parmi les moins importantes. Aujourd’hui, le football et les matchs de football ne sont vraiment pas importants du tout.

«Bien sûr, nous ne voulons pas jouer devant un stade vide et nous ne voulons pas que des matchs ou des compétitions soient suspendus, mais si cela aide une personne à rester en bonne santé – une seule – nous le faisons sans poser de questions.

«Si c’est un choix entre le football et le bien de la société en général, ce n’est pas un concours. Vraiment pas.

«La décision et l’annonce d’aujourd’hui sont mises en œuvre dans le but d’assurer la sécurité des personnes. Pour cette raison, nous le soutenons complètement. Nous avons vu des membres d’équipes contre lesquelles nous rivalisons tomber malades. Ce virus a montré qu’être impliqué dans le football n’offrait aucune immunité. À nos clubs rivaux et aux individus qui sont touchés et à ceux qui le deviendront plus tard, vous êtes dans nos pensées et nos prières.

«Aucun de nous ne sait en ce moment quel sera le résultat final, mais en tant qu’équipe, nous devons croire que les autorités prennent des décisions fondées sur un jugement et une moralité sains.

«Oui, je suis le manager de cette équipe et de ce club et porte donc une responsabilité de leadership en ce qui concerne notre avenir sur le terrain.

«Mais je pense que dans le moment présent, avec tant de gens dans notre ville, la région, le pays et le monde confrontés à l’anxiété et à l’incertitude, il serait tout à fait faux de parler d’autre chose que de conseiller aux gens de suivre les conseils d’experts et de s’occuper de entre eux.

«Le message de l’équipe à nos supporters concerne uniquement votre bien-être. Mettez votre santé en premier. Ne prenez aucun risque. Pensez aux personnes vulnérables de notre société et agissez si possible avec compassion pour elles.

“Veuillez prendre soin de vous et prenez soin les uns des autres.”

Le salon F365 a jusqu’à présent échappé à la colère des coronavirus. Nous serons donc de retour tous les jeudis (probablement) avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.