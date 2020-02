Klopp est parti choqué alors que Liverpool a frappé un monument “ spécial ” de Premier League

Date de publication: Mardi 25 février 2020 à 19h20

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, admet que les normes établies par son équipe sont incroyables après qu’une victoire record sur West Ham les a placées à quatre victoires d’un premier titre en 30 ans.

UNE 21e victoire de ligue consécutive à Anfield égalé le record de haut vol des Reds, établi entre janvier et décembre 1972, tandis qu’une 18e victoire consécutive les rapprochait du record de Manchester City en Premier League en 2017.

Ils se rapprochent d’un championnat national tant attendu après avoir perdu seulement deux points cette saison et même Klopp, généralement réticent à célébrer les jalons, a été impressionné.

“Il y a quelques années, trois ou quatre peut-être, au début, j’ai dit que nous voulons écrire nos propres histoires, nous voulons créer notre propre histoire”, a-t-il déclaré.

“Évidemment, les garçons ont pris très au sérieux ce que j’ai dit là-bas et c’est tout cool – mais tout simplement pas trop important pour le moment.

«C’est tellement spécial, les chiffres sont incroyables, si difficiles. Nous l’avons dit plusieurs fois, nous avons parlé de jeux merveilleux, de jeux brillants, nous avons parlé de jeux difficiles, de jeux difficiles.

«Ce soir était évidemment difficile, donc le nombre de victoires que vous ne pouvez avoir que si vous gagnez tous ces matchs: les difficiles, les faciles – s’il y en a jamais eu – les brillants et les plus grossiers, les plus grincheux.

“Au final, c’est ce qui compte. Nous savons tous que c’est très spécial, mais pour le moment, nous sommes vraiment dans la situation et nous voulons récupérer et nous préparer pour la prochaine.

«Le prochain adversaire attend vraiment et veut nous combattre. J’ai vu les garçons ce soir, ils sont prêts à se battre et tant que nous sommes vraiment prêts à se battre, personne ne devrait s’inquiéter, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. »

Un autre record a été égalé dans la nuit Trent Alexander-Arnold a égalé le record de 12 passes décisives de la Premier League la saison dernière d’un défenseur, après avoir fourni les croix pour le premier match de Georginio Wijnaldum et le vainqueur de Sadio Mane.

Entre les deux, Issa Diop et Pablo Fornals avaient menacé de retirer le choc de la saison pour la 18e place de la ligue en mettant fin à l’incroyable course de 417 jours sans défaite de la ligue.

Cependant, un hurleur embarrassant des gardiens devant le Kop de Lukasz Fabianski a permis à Mohamed Salah d’égaliser avant Alexander-Arnold et Mane combinés.

“Je pense que nous avons passé le moment où nous traitons (Alexander-Arnold) comme un jeune garçon, il est juste un membre à part entière de l’équipe”, a ajouté Klopp.

«Tout le monde doit contribuer, tout le monde doit apporter sur le terrain ce qu’il est capable de faire – et les garçons font beaucoup pour l’amener ou (Andy Robertson) dans la position et les y sauver.

“Je ne veux pas faire la performance plus qu’elle ne l’est, j’en suis complètement satisfait mais c’est comme ça que le football fonctionne au plus haut niveau.”

