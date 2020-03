Klopp explique pourquoi il «recommanderait» son travail à Liverpool

Date de publication: Mercredi 18 mars 2020 12:13

Jurgen Klopp affirme qu’il a eu la «chance» de décrocher un emploi en Premier League à Liverpool qui n’a pas tué sa carrière.

L’Allemand est à Liverpool depuis 2015 où il a remporté la Ligue des champions à la fin de la saison dernière, tandis que le club a levé la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA ce trimestre.

Liverpool ont également 25 points d’avance sur Manchester City, deuxième de la Premier League, et en route pour leur premier titre anglais en 30 ans.

S’exprimant sur le podcast In The Duffle Bag de JD, Klopp a déclaré: «Vous pouvez être le meilleur manager du monde, mais allez dans le mauvais club et cela peut tuer des carrières. C’est comme ça… Je ne sais pas si je recommanderais un travail, mais je pourrais facilement recommander mon travail parce que j’ai vraiment eu de la chance. »

Sur une relation plus profonde avec ses joueurs de Liverpool, Klopp a ajouté: “Je ne prétends pas être intéressé. Je suis intéressé. Ils savent à peu près tout sur moi, sur ma femme et mes fils…

«Il est important de savoir avec qui vous travaillez et de savoir pourquoi quelqu’un est déterminé et motivé.

“D’où viens-tu? Êtes-vous là-bas pour gagner de l’argent, ce qui est bien, ou êtes-vous ici pour rendre votre famille fière, ou êtes-vous ici pour rendre tout un pays fier?

«Il y a tellement de choses différentes… Je pense que je dois les connaître. Cela fait une relation. Ils peuvent me parler et c’est toujours important. “