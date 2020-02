Klopp explique pourquoi la victoire de Liverpool sur Southampton a été un «résultat étrange»

Date de publication: samedi 1er février 2020 5:42

Jurgen Klopp a expliqué pourquoi il pensait que la victoire 4-0 de Liverpool sur Southampton en Premier League était un “résultat étrange”.

Le score a flatté le côté de Klopp, les Saints donnant au moins aussi bien qu’ils l’ont obtenu pendant une grande partie du jeu, mais Les rouges ont montré leur séquence impitoyable dans la seconde moitié pour obtenir une 16e victoire de ligue consécutive.

Alex Oxlade-Chamberlain a sorti l’impasse à la 47e minute, coupant depuis la gauche et tirant à la maison depuis le bord de la zone. Jordan Henderson a pour la première fois doublé son avance sur l’heure et il a ensuite installé Mohamed Salah pour arracher le troisième au-dessus du gardien Alex McCarthy. L’Egyptien a empoché le quatrième à la fin.

Avec la deuxième place de Manchester City contre Tottenham dimanche, la 24e victoire des Reds en 25 matchs a élargi le gouffre béant entre les deux équipes.

Klopp a déclaré à BBC Sport: «La volonté de s’améliorer dans le jeu et d’apprendre du jeu [is what we had to do to win].

«L’installation de Southampton à laquelle je ne pourrais pas accorder plus de crédit. Quel résultat étrange au final. C’est mérité parce que nous marquons le but mais quelle équipe.

«Ils avaient trop de tirs cadrés et nous avons dû changer en seconde période. Cela a énormément aidé et lorsque nous roulons, il est difficile de s’arrêter.

“Même quand il était 4-0, Southampton ne s’est pas arrêté et j’ai tellement de respect pour cela.”

Sur une éventuelle pénalité de Southampton avant LiverpoolLe premier but de Klopp, a ajouté: «Ce fut un moment crucial. Cela ne signifie pas que cela aurait été terminé, mais le jeu aurait évolué dans une autre direction. »