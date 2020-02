Klopp explique pourquoi Liverpool a lutté; TAA révèle ce que Klopp apporte

Date de publication: Lundi 24 février 2020 10:38

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a révélé l’un des aspects du match avec lequel Liverpool a lutté si puissamment dans sa victoire serrée sur West Ham, tandis que Trent Alexander-Arnold a identifié un trait positif que le patron allemand instille chez ses joueurs.

Les rouges a obtenu trois autres points à Anfield pour rétablir leur avance de 22 points en Premier League, mais a été contraint de compter sur une paire de hurleurs de Lukasz Fabianski pour sortir victorieux.

Sadio Mane a décroché le vainqueur à la 81e minute, mais malgré un départ rapide, Klopp a révélé sa frustration face à une facette particulière du jeu de son équipe.

S’adressant à Sky Sports après le match, Klopp a déclaré: «J’ai beaucoup aimé la façon dont nous avons commencé. Nous avons marqué un merveilleux premier but. Mais ensuite, nous n’étions pas bons dans les situations de deuxième balle. Nous devons les ramasser beaucoup plus souvent.

«Nous avons lutté dans cette situation et cela a donné à West Ham une bonne impression.

«Ils ont pu gagner le deuxième ballon des tirs au but et pour nous, c’était difficile.

«Nous avons perdu un peu de patience en première mi-temps dans ce que nous avons fait. Offensivement, vous pouvez le voir un peu.

«Ils ont marqué le deuxième but et je dois voir comment cela s’est produit. Ensuite, nous avons été obligés de rester calmes et de faire les bonnes choses.

«Tous les buts que nous avons marqués étaient étranges. Le meilleur but que nous avons marqué ne comptait pas parce que Sadio [Mane] était hors-jeu.

“Vous devez le serrer et c’est ce que nous avons fait ce soir pour obtenir les trois points et c’est tellement spécial.”

RAPPORT COMPLET DE MATCH: Liverpool échappe au but de Liverpool après une victoire 3-2 dans le thriller

Trent Alexander-Arnold

L’arrière droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a une fois de plus été un facteur déterminant dans l’issue du match.

Son superbe centre pour le premier but, ainsi que sa passe habile de lobé pour préparer le vainqueur, ont assuré qu’il avait décroché l’homme du match lors de la rencontre.

S’adressant à Sky Sports immédiatement après le match, l’arrière droit a donné son avis sur la victoire serrée.

“De toute évidence, nous avions l’impression d’avoir dominé le jeu, mais c’est le football”, a déclaré le joueur de 21 ans.

«Nous leur avons laissé deux ou trois chances, le coup d’arrêt était probablement leur meilleure chance de marquer aujourd’hui, nous devons donc y réfléchir.

«Nous sommes satisfaits de la victoire, c’est l’essentiel, mais il y a beaucoup de choses que nous devons réussir. Les fans étaient massivement avec nous, ils étaient incroyables, surtout quand nous sommes allés derrière. Pour nous, c’est une aide considérable.

«Nous avons juste essayé de continuer, c’est l’état d’esprit que nous a forgé le manager. Cela a finalement payé.

«Le manager nous donne la liberté, il comprend les qualités des joueurs et c’est énorme pour nous.

«Nous sommes une équipe offensive, nous voulons créer des chances, nous voulons marquer des buts et blesser les adversaires et la meilleure façon de le faire est de faire avancer les joueurs et de créer autant de chances que possible.

«Nous sommes en bonne position maintenant, mais nous devons continuer à travailler dur. Je dirais que nous sommes plus confiants que tout, nous croyons en nos propres capacités.

«Je dirais que le sentiment écrasant pour tout le monde est la faim d’avoir le plus de succès possible, de gagner chaque match auquel nous participons. Nous voulons gagner tout ce que nous pouvons. »

Pendant ce temps, Le milieu de terrain de Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain – qui était une fois de plus un remplaçant contre West Ham – a ouvert sa saison “étrange” des Reds.