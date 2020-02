Klopp explique pourquoi Liverpool n’a pas été assez bon pour s’incliner face à Watford

Date de publication: samedi 29 février 2020 8:04

Jurgen Klopp a admis que Liverpool devrait prendre sa défaite à Watford sur le menton, félicitant son équipe pour avoir continué à essayer, même avec trois buts de moins.

Les rêves de Liverpool de terminer la saison de Premier League se sont effondrés lorsque Watford les a emportés de manière extraordinaire à Vicarage Road.

Ismaila Sarr a obtenu deux buts et une aide alors que Watford a remporté une victoire 3-0 pour devenir la première équipe à battre Liverpool en Premier League en plus d’un an.

Klopp a déclaré à Sky Sports: «Ils ont fait exactement ce qu’ils voulaient faire, nous ne l’avons pas fait. C’est comme ça que le football fonctionne.

“La première mi-temps a été difficile, beaucoup de deuxièmes balles, courir ici et là, nous avons eu beaucoup de ballon mais nous ne sommes pas venus dans les bonnes positions pour traverser, les bonnes positions pour finir, contre un très bon, côté organisé, avec une configuration supérieure pour ce jeu.

“Vous devez l’accepter, ce n’est pas si facile, mais c’est la preuve que nous n’étions pas assez bons ce soir. C’est toujours très difficile. Nous devons accepter si après.

«Dans le jeu, vous devez vous battre. Nous étions 3-0, mais nous avons quand même essayé, il n’y a pas eu de situations idiotes où quelqu’un a été frustré et a tenté de donner un coup de pied à quelqu’un.

“Si vous gagnez, tant mieux, si vous perdez, essayez de le faire de la bonne manière et faites-le comme un homme.”