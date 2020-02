Klopp explique pourquoi Man Utd ne devrait pas être blâmé pour Haaland

Date de publication: samedi 22 février 2020 9:25

Jurgen Klopp a expliqué pourquoi même Liverpool n’aurait pas eu la chance de signer Erling Haaland.

Haaland a rejoint Dortmund depuis Salzbourg pour environ 18 millions de livres sterling en janvier et a eu un impact immédiat en Allemagne.

L’adolescent a été un force maladroite et maladroite de la nature, marquant 11 buts lors de ses sept premiers matchs à Dortmund.

Cela a conduit à la critique de Manchester United, qui était l’un des principaux prétendants à signer Haaland cet hiver, mais aurait retiré un accord potentiel en raison d’une réticence à négocier avec l’agent Mino Raiola.

Liverpool a choisi de signer Takumi Minamino de Salzbourg à la place, avec l’international japonais prendre le temps de s’acclimater à Anfield.

Lorsqu’on lui a demandé si Liverpool avait fait le mauvais appel pour signer Haaland sur Minamino, Klopp a répondu: «La différence ne pourrait pas être plus grande.

«Erling Haaland a fait un choix parfait avec Dortmund, et Taki a également fait un choix parfait.

«Dortmund avait besoin d’un attaquant. Tout le monde reproche à Man United de ne pas l’avoir, mais nous ne l’aurions pas eu – pas que nous ayons essayé. C’est aussi simple que ça.

«Il voulait une équipe de haut niveau, dès que possible, avec un espace ouvert – Borussia Dortmund.

“C’est le moment. J’espère que vous savez à quel point j’aime et respecte les gens de Dortmund, mais ce n’est pas qu’ils ont fait une approche parfaite et ont fait ceci et cela, c’était plus qu’ils étaient là, avaient l’espace, n ° 9… »Voilà, vous avez 19 ans, vous voulez jouer en Ligue des champions, haut de gamme de la Bundesliga, alors allez-y.

“Personne d’autre n’a eu la moindre chance, j’en suis presque sûr, quoi qu’ils disent. Taki trouve ici une situation complètement différente. C’est normal.

«Nous n’avons pas de problèmes, notamment en position offensive, mais nous avons besoin de variation à certains moments.

«Taki essaie tout. Contre le ballon, il est de première classe, mais si vous lui demandez, bien qu’il ne le dise pas, il veut faire ce que nous voulons qu’il fasse. Mais nous voulons qu’il fasse ce qu’il fait naturellement.

“C’est le temps dont nous avons besoin, et vous perdez un peu de qualité pendant cette période jusqu’à ce que vous vous battiez.”

