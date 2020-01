Klopp fait une admission majeure au titre en disant aux fans de Liverpool de célébrer

Date de publication: dimanche 19 janvier 2020 7:23

Jurgen Klopp a encouragé les fans de Liverpool à commencer à penser qu’ils ont gagné la ligue – mais ne laisse pas ses joueurs se laisser entraîner par les mêmes sentiments.

Liverpool a franchi une nouvelle étape importante vers un premier titre de Premier League avec une victoire 2-0 sur ses rivaux de Manchester United, avec des buts de Virgil van Dijk et Mohamed Salah ouvrant un écart de 16 points sur la deuxième place.

Les Reds ont toujours un match en main contre les adversaires les plus proches de Manchester City, et la nature de la victoire signifiait que suffisamment de confiance s’est glissée dans les tribunes d’Anfield à temps plein pour que les fans commencent à chanter, “Nous allons gagner la ligue.”

Alors que les joueurs ont maintenu leur position d’avoir un objectif match par match, Klopp a admis à Sky Sports que les fans devraient pouvoir commencer à célébrer.

«Ils peuvent chanter ça, ils l’ont chanté plusieurs fois dans le passé, je pense. Je n’ai aucun problème avec ça », a-t-il déclaré.

«Tout le monde devrait célébrer la situation, à part nous. Rien n’a changé, nous avons la même situation plus trois points.

“Je vous dirai immédiatement le moment si cela semble différent, pour le moment non.

«Je ne sais pas si nous serons pris ou non, je m’en fiche. C’est d’abord et avant tout la Premier League. Nous jouons aux Wolves jeudi, c’est notre prochain défi exceptionnel.

“Je n’ai pas assez d’espace dans mon cerveau pour envisager autre chose.”

Liverpool a dominé une grande partie du match, même avoir deux buts refusés en première mi-temps qui leur auraient donné une marge de victoire plus confortable.

L’équipe de Klopp a également eu plusieurs occasions juste après le redémarrage, et le tacticien allemand a admis que le score aurait pu être beaucoup plus grand.

“C’est un grand soulagement, j’étais vraiment content de 85-90% du match, nous étions brillants. Nous avons dominé le match, surtout en première mi-temps. L’énergie qu’ils ont mise sur le terrain était incroyable.

«Sur une journée normale, nous aurions marqué trois fois en première mi-temps et en deuxième mi-temps jusqu’à 65 minutes, nous aurions dû être plus clairs.

«Mais United a une qualité évidente, a joué un peu plus au football et nous avons dû défendre. Il y a eu de petites erreurs ici et là, nous n’avons pas suffisamment utilisé la possession et le jeu reste donc ouvert.

«Ensuite, nous avons marqué un but merveilleux et merveilleux à la fin, un très bon sentiment.

«Quelle performance contre un adversaire avec la qualité de United et la configuration de United. Ole [Gunnar Solskjaer] diront la même chose, ils voulaient nous ennuyer, distraire notre jeu, défendre et contre-attaquer.

“Ils ont eu des moments où ils ont joué au football, mais pas trop souvent, les autres moments, il était difficile de créer des opportunités, mais la manière dont nous avons créé les opportunités était exceptionnelle.”

Le prochain défi de Liverpool est de vaincre les Wolves en milieu de semaine, avant qu’ils ne détournent leur attention de la course au titre pour une fois pour le choc de la FA Cup Fourth Round avec Shrewsbury Town le week-end prochain.

Après cela, ils ont la chance de profiter de leur match en main contre West Ham, alors qu’ils se rapprochent d’un premier titre de champion en 30 ans.