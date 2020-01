Klopp fait une déclaration ferme sur l’avenir du joueur de Liverpool en demande

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 7:13

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de vendre Xherdan Shaqiri dans la fenêtre de transfert de janvier.

Shaqiri n’a pas réussi à s’établir comme un habitué de la première équipe de Liverpool et a été fortement lié aux mouvements loin d’Anfield ce mois-ci.

Le club italien de l’AS Roma et la formation espagnole de Séville auraient approché les Reds pour l’international suisse, mais la formation de Premier League a rejeté les deux offres, selon la BBC.

Il a été affirmé que Liverpool ne vendrait l’ailier de 28 ans qu’à l’été 2020, et que aussi pour des frais de transfert de 25,5 millions de livres sterling.

Shaqiri n’a joué que 175 minutes en Premier League et seulement trois minutes en Ligue des champions jusqu’à présent cette saison, alors que pendant la campagne 2018-19, l’ailier a effectué 11 départs et 13 apparitions de remplacement en championnat et deux départs et deux apparitions de remplacement. en Europe.

Klopp a réitéré la position de Liverpool, et il a clairement indiqué qu’aucun joueur ne sera autorisé à partir dans la fenêtre de transfert de janvier.

«Pendant la majeure partie du mois de décembre, le banc était plein d’enfants, des enfants merveilleux mais des enfants», a déclaré Klopp lorsqu’il a été interrogé sur l’avenir de Shaqiri.

«Alors, comment penser à vendre quelqu’un? Nous devons les garder pour trier notre situation, pas la situation des autres clubs. Aucune intention de notre part de faire quoi que ce soit. »

Avec Liverpool visant à remporter la Premier League, la Ligue des Champions et la FA Cup cette saison, Klopp a besoin d’une grande équipe, et Shaqiri aura du temps de jeu dans les semaines et les mois à venir.

Les Reds ont 13 points d’avance sur Manchester City, deuxième et champion en titre, et ont également disputé deux matchs de moins.

La formation du Merseyside affrontera Shrewsbury Town au quatrième tour de la FA Cup ce week-end, tandis que le mois prochain, ils verrouillent les cornes avec l’Atletico Madrid en Ligue des champions, 16 derniers.

LIRE LA SUITE: Liverpool devra payer des frais de transfert massifs pour atteindre son objectif de transfert à l’été 2020.