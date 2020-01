Klopp fournit une brève mise à jour de Mane alors qu’il met en évidence le brillant duo Wolves

Date de publication: jeudi 23 janvier 2020 10:29

Jurgen Klopp a refusé d’accepter que Liverpool avait déjà le titre de Premier League dans le sac après avoir fait l’éloge de ses joueurs pour avoir survécu à un test difficile contre les Wolves pour remporter les trois points.

Les Reds ont tout balayé devant eux en Premier League cette saison, seul Man Utd leur refusant la victoire jusqu’à présent.

Mais ils ont dû creuser profondément pour voir un affichage plein d’entrain des Wolves en seconde période, avec des buts de Jordan Henderson après huit minutes et puis Roberto Firmino sur 85 victoire de scellement; qu’après que les hôtes avaient menacé de mettre fin à la série invaincue de Liverpool cette saison.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était l’adversaire le plus dur de Liverpool cette saison, Klopp a déclaré: «Non, mais ce fut un gros test et vraiment difficile pour nous. Les loups se débrouillent très bien et sont vraiment différents pour jouer contre, ils jouent différemment et utilisent vraiment la largeur. »

S’adressant à qui dans le vieil or s’est démarqué, Klopp n’a pas hésité à nommer le duo des Wolves Adama Traoré et Raul Jimenez.

«Lorsque Traoré reçoit le ballon, il est la plupart du temps injouable. Jimenez aussi, il faut rester serré avec lui, il représente une réelle menace », a-t-il ajouté.

«Ils ont marqué ce but, puis c’est encore 10 minutes sauvages. Nous avons repris le contrôle un peu après, ce qui est important. Les chances que nous avions étaient incroyables. Nous avons été au moins quatre ou cinq fois en tête-à-tête avec le gardien de but, donc si nous marquons alors c’est la fin du match mais ce n’était pas le cas 1-1.

“Ils auraient pu gagner aussi, encore 5 ou 10 minutes de cette pression …”

Klopp a ajouté: «Nous nous appuyions sur un coup franc et avions besoin d’un peu d’éclat en défense. Je suis très heureux.

«Les moments peuvent nous aider ou le moment de génie de Bobby Firmino peut nous aider. Nous n’avons pas paniqué, mais nous n’étions pas complètement d’humeur dans laquelle je voulais que nous soyons lorsque nous sommes allés 1-0.

«Le développement du jeu a une influence sur chaque individu sur le terrain. On voit une chance, on voit l’espace, mais d’autres ne sont pas dans le même état d’esprit. C’était l’histoire du jeu.

«Il y a encore tellement de choses à améliorer pour nous. mais nous avons très bien défendu. Sadio [Mane] partir n’a pas aidé, nous avons dû hasarder le système. Mais tout le monde a enlevé ses chaussettes, je suis tellement fier d’eux. »

Klopp rejette la conférence sur le titre de Liverpool

Klopp a ensuite appris que Liverpool peut se permettre de perdre six matchs maintenant et d’être toujours sacré champion d’Angleterre pour la première fois depuis 1990, mais l’Allemand n’en avait rien.

«Je comprends ce que tout le monde dit de nous. Nous pourrions perdre six matchs et devenir champions, mais nous ne pensons qu’au prochain match. Chaque match est difficile, nous devons trouver des solutions pour le prochain match. »

Interrogé sur la blessure de Mane, Klopp a confirmé qu’il s’agissait d’un “ajustement musculaire” dans ses ischio-jambiers, bien que le patron des Reds n’ait pas été en mesure à ce stade de dire combien de temps il s’attendait à passer sans l’influent Footballeur africain de l’année.