Klopp, Leicester, Bowen et Man United figurent dans notre aperçu de la FA Cup

Jeu disponible à regarder, mais nous ne vous blâmerions pas pour avoir évité – Brentford v Leicester

Ce n’est vraiment pas un tirage au sort de quatrième tour de la FA Cup et nous nous soucions trop de vous pour prétendre le contraire. N’oubliez pas que lorsque vient le temps de choisir F365 une maison de retraite collective.

Mais cela pourrait en fait être vaguement intéressant. Troisième de Premier League contre cinquième du Championnat se prête au genre d’intrigue générée par deux équipes qui se concentrent ailleurs.

Leicester a oscillé vers trois victoires en neuf matches de championnat après cette séquence record de huit victoires successives d’octobre à décembre. Pourtant, ils affichent toujours un écart de huit points au quatrième et de 14 au cinquième, ce qui offre plus qu’une marge d’erreur future.

Une place en demi-finale dans la Coupe Carabao place la FA Cup troisième sur une liste de priorités. Brendan Rodgers a jugé bon d’afficher la force de son équipe au dernier tour alors que les Foxes passaient devant Wigan avec Danny Ward, James Justin, Wes Morgan, Filip Benkovic et Marc Albrighton tous en partant. Samedi est l’occasion d’affronter une autre équipe destinée à quitter le championnat le plus tôt possible; Brentford sera un test tout à fait plus difficile.

Aucune équipe n’est en meilleure forme au deuxième niveau au cours des dix derniers matchs. le dépassement des attentes Thomas Frank a guidé ses abeilles occupées à moins de cinq points et une baisse automatique de Leeds b * llock. Brentford a le meilleur dossier défensif de la division, le troisième meilleur (ou le meilleur absolu, selon Neil Warnock) a attaqué et a devancé Stoke avec un côté très tourné qui lui était propre au dernier tour.

Attendez-vous à nouveau à des changements, des deux côtés. Brentford accueille Nottingham Forest (3e) trois jours plus tard. Leicester joue également mardi soir, lors de son déplacement à Villa Park pour une demi-finale de coupe, suivie d’un match avec Chelsea le samedi suivant. Ce qui pourrait être le dernier match de la FA Cup à Griffin Park ne sera pas prioritaire pour les deux clubs, mais ce sera un aperçu intéressant de la façon dont les deux fonctionnent au-delà de leurs XI de départ.

Joueur qui peut être vu mais que la vaisselle doit probablement faire – Jarrod Bowen

Dans un monde où les jeunes et les Britanniques peuvent ajouter des zéros à toute évaluation, il convient de se demander pourquoi l’expiration imminente du contrat de Jarrod Bowen, troisième meilleur buteur du championnat de 23 ans, ne suscite pas plus d’intérêt. Newcastle et Leeds ont été liés récemment, tout comme les deux Arsenal et Tottenham au cours des 12 derniers mois, mais aucune vente aux enchères n’a eu lieu dans la galerie.

L’admission du gestionnaire de Hull, Grant McCann, selon laquelle Bowen pourrait devoir être vendu ce mois-ci s’il n’accepte pas les nouvelles conditions qui lui ont été proposées aurait dû générer plus qu’un gémissement. Aucun joueur n’a plus de buts combinés (16) et de passes décisives (6) en Championnat cette saison, et certainement pas en jouant sur l’aile de l’équipe en 12e.

Il finira par les dépasser, si ce stade n’est pas déjà atteint. Bowen est le double Joueur de l’année de Hull avec un triplé qui sera probablement terminé en mai. Il a marqué au moins 28 buts de plus que tout autre joueur du club depuis leur relégation en 2017. La perspective de rester et de doubler son salaire dans le Yorkshire importe peu. Il veut concourir au plus haut niveau, ne pas patauger une division en dessous.

La FA Cup est donc la plateforme idéale pour impressionner. Les chances de promotion de Hull ont été ébranlées par des défaites 1-0 consécutives contre Derby et Fulham; Samedi soir, l’occasion de sangler le nez d’un géant de Premier League. Chelsea les a écrasés au cinquième tour en 2018 et ont remporté chacune de leurs sept dernières rencontres mais ne sont pas en forme eux-mêmes. Bowen aura envie de ses chances.

Gestionnaire qui peut être observé mais vous devriez probablement voir votre famille pour une fois – Jurgen Klopp

Alors que Liverpool s’approche de la tentative de la Premier League de faire une pause hivernale, il n’y a pas de meilleur moment pour faire le bilan de leur période la plus difficile de la saison.

De leur premier match de retour après la pause internationale de novembre au match de jeudi contre les Wolves, Liverpool a disputé 17 matchs en 61 jours. Il s’agit d’une série de matchs équivalant à un match tous les 3,58 jours, soit environ deux par semaine. Et ils en ont trois de plus dans les huit prochains jours.

Ils en ont gagné 15, en ont tiré un (contre Napoli en Ligue des champions) et ont perdu l’autre (face à Aston Villa en Coupe Carabao).

Pendant ce temps, ils ont affronté et battu les équipes en troisième, cinquième, sixième, septième (deux fois) et huitième, remportant un derby du Merseyside, se qualifiant pour les phases à élimination directe de la Ligue des champions et étant sacrés champions du monde.

Shrewsbury, quant à lui, a remporté un seul match toute l’année: une reprise contre Bristol City au dernier tour avec un but à l’avant-dernière minute.

“Nous choisirons un plan de match”, a alors déclaré le manager Sam Ricketts de leurs adversaires de quatrième ronde. «Ils ont de la faiblesse comme n’importe quelle équipe. Nous devrons courir notre chance et quand nous aurons des chances, nous devrons essayer de les prendre. »

Il a raison. Liverpool a des faiblesses. Ils ne sont pas infaillibles en défense, peuvent être débauchés en attaque et n’ont pas bien joué pendant 90 minutes depuis leur passage devant Sheffield United le 2 janvier ou martelant Leicester le lendemain de Noël.

Et ils ne joueront pas inévitablement un côté à pleine puissance. Mais cela a fait pour Everton à Anfield et Harvey Elliott, Curtis Jones, Neco Williams et Pedro Chirivella peuvent s’attendre à un autre appel senior.

Pas que Liverpool ne prenne pas cela au sérieux. Les aigus sont dans leur ligne de mire et bien que le titre de Premier League soit lié au Merseyside, il s’agit peut-être de cinq matchs de la gloire de Wembley. Le premier est le dimanche soir.

Équipe qui peut être examinée mais, franchement, ça a été une longue semaine et vous pourriez faire avec une sieste – Manchester United

Il n’y a à peu près rien de bon qui peut provenir d’un match de quatrième tour de la FA Cup avec Tranmere. Manchester United dispose de la deuxième équipe la moins bien classée dans la compétition ou continue de faire de grands progrès comme encore un autre adversaire choisit sa meilleure équipe pour faire face et les contrecarrer.

Même une victoire confortable viendrait avec la mise en garde de battre quelqu’un 21e en League One. Bien que cela soit préférable à l’alternative de mal jouer, comme ce fut le cas lors du tirage au sort de septembre et de la victoire en tirs au but qui a suivi contre Rochdale de troisième niveau.

Ole Gunnar Solskjaer, sans aucune conscience de soi, a félicité United pour ses coups de pied d’acier dans ce * match de troisième ronde de la Coupe Carabao *. “Nous avons très bien géré cela”, a-t-il déclaré, ajoutant: “C’est notre tradition, de le faire à la dure.”

Christ.

S’il y a tout à perdre et peu à gagner dimanche, il doit y avoir une réponse. Au cours de leurs sept derniers matchs, United a perdu 2-0 plus souvent qu’il n’a gagné par aucun score. Ce ne sont pas des défaites étroites mais des défaites claires.

Et bien que la perspective de battre Tranmere trois jours après que l’équipe de Micky Mellon se soit battue pendant les prolongations pour gagner l’opportunité n’offre aucune augmentation de confiance possible, une défaite ou un match nul les mettrait encore plus hors de piste.

C’est une sorte de pression différente de celle à laquelle ils sont habitués: celle qui ne peut pas être atténuée en 90 minutes mais peut être augmentée de façon exponentielle. Et si United perd, il sera intéressant de voir comment c’est la faute de Paul Pogba.

Football League game qui peut être sondé mais vous avez un minimum de respect de soi – Sunderland v Doncaster

Si vous ne vous aimez vraiment pas, n’hésitez pas à vous connecter à Sky Sports Football vendredi soir. C’est Sunderland. C’est Doncaster. Il est en direct. C’est un réquisitoire accablant sur votre vie sociale si c’est autre chose que du bruit de fond. Et cela représente les fans des deux clubs.

Les hôtes ont en fait commencé à changer progressivement les choses. Phil Parkinson a perdu son premier match en charge après avoir remplacé Jack Ross, se lançant dans une série de deux victoires en neuf matchs. Sunderland a chuté aussi bas que le 15e jour de Noël.

Mais une victoire 2-1 sur Doncaster a provoqué une reprise. Un nul 1-1 avec Fleetwood a suivi avant que trois victoires successives les portent aux sommets enivrants de la 6e. Gagnez ceci – un match en main sur quatre des côtés au-dessus d’eux – et ils sont au quatrième rang.

Jeu européen qui peut être examiné mais que le séchage de la peinture est terriblement attrayant – Roma v Lazio

La Serie A nous traite vraiment dimanche. Inter v Cagliari est un merveilleux apéritif, Sampdoria v Sassuolo un démarreur passable et Napoli v Juventus un dessert glorieux. En ce qui concerne les plats principaux, il est difficile de battre un Derby della Capitale.

Cet affrontement entre le troisième et le quatrième ajoute encore plus de piquant. Si la Lazio gagne, ils peuvent ouvrir un écart de dix points aux équipes en dessous d’eux tout en maintenant un défi de titre improbable. Une victoire à Rome ne laisse que quatre points entre eux alors que la saison dépasse le point médian.

Les deux parties quittant la Coppa Italia en milieu de semaine, l’accent sera entièrement mis sur cette réunion. La Roma considérera les adversaires de la Ligue Europa Gent un peu plus près du temps, tandis que les éliminatoires de la phase de groupes de la Lazio ont fait en sorte qu’ils ne subissent pas de telles distractions.

L’avantage nominal à domicile revient aux Roms, mais c’est la seule chose qui pèse en leur faveur. Ils affronteront une équipe de la Lazio sur une ligue gagnante de 11 matchs avec Le tireur d’élite le plus efficace d’Europe à leur cœur.

Mais l’équipe nominale «à l’extérieur» n’a remporté qu’un des huit derbies précédents. Considérez notre excitation collective à peine contenable.

Matt Stead