Klopp, l’entraîneur de Liverpool et sa réponse brutale au coronavirus | Premier League

L’entraîneur de Liverpool a évoqué la possibilité de reporter des tournois dans divers endroits du monde.

Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool.

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

4 mars 2020 à 07 h 56

Le monde discute de l’expansion rapide du coronavirus COVID-19 et dans le domaine du sport il y a des risques de reports voire d’annulation de plusieurs événements.

La décision en Italie, qui est au cœur de la contagion, de remplir des engagements à huis clos, a fait grandir la crainte de voir d’autres compétences affectées, c’est pourquoi la question du virus dans les conférences de presse est courante.

Précisément, on a demandé à Jurgüen Klopp s’il se souciait de la question et sa réponse était dévastatrice: “Ce que je n’aime pas dans la vie, c’est que pour parler de quelque chose de très sérieux, l’opinion d’un entraîneur de football est importante. Je ne la comprends pas. Je ne comprends vraiment pas »

Et il est allé plus loin: “Peu importe ce que disent les gens célèbres. Il faut parler des choses de la bonne manière et non pas des gens sans connaissance, comme moi, qui parlent de quelque chose qu’ils ne savent pas. Ce sont des gens qui savent qui Ils devraient dire aux gens de faire ceci ou cela et si c’est bon ou pas. Pas d’entraîneurs de football. Je ne comprends pas la politique, le coronavirus … Pourquoi moi? Je ne porte qu’une casquette de baseball et je me trompe rasé », a-t-il conclu.

