Klopp n’a aucune explication sur la façon dont Liverpool a obtenu une avance “ folle ” en haut du tableau

Date de publication: samedi 15 février 2020 à 7h57

Jurgen Klopp a admis qu’il n’avait aucune idée de la façon dont Liverpool a pris une si grande avance dans la course au titre alors qu’ils se rapprochent d’un premier trophée de Premier League.



Liverpool a étendu son avance en tête du classement à 25 points avec une victoire acharnée à Carrow Road, ne leur laissant que cinq victoires de plus pour conclure le titre de Premier League.

Sadio Mane est venu marquer le vainqueur à son retour d’une brève mise à pied pour blessure, arrivant devant Tim Krul avec un tir du pied gauche féroce.

Klopp a déclaré à Sky Sports: “Ce fut un match difficile pour différentes raisons. Le vent, l’organisation de l’adversaire et la façon dont nous avons joué en première mi-temps nous ont compliqué la tâche.

«La distance entre la ligne était trop grande, trop tôt avec la balle longue, pas de deuxième joueur autour pour récupérer la deuxième balle. Ce n’était pas exactement ce que nous voulions faire.

«La contre-presse n’était pas là parce que nous n’avions pas suffisamment poussé, donc le football. On a quand même eu de belles situations, de bons coups de pied arrêtés mais pas beaucoup plus.

«La venue de Fabinho a été très importante pour l’organisation. Sadio était frais et il nous a aidés à gagner le match, ce qui était exceptionnel. Je dois regarder le but en arrière, mais je suis sûr que ce fut une finition fantastique.

«Je pouvais dire sur tous les visages des joueurs qu’ils n’étaient pas nerveux, qu’ils appréciaient et si une équipe allait marquer, ce serait nous.

«Nous nous sommes également bien protégés contre la contre-attaque. Il s’agit vraiment de ces merveilleux joueurs de football.

«L’écart est tellement fou, je ne le comprends pas vraiment. Je ne suis pas assez intelligent. Je n’en avais pas avant. C’est exceptionnel, c’est tellement difficile.

«Je retourne dans le vestiaire et nous discutons des choses et ensuite je me dis oh, mais félicitations. Nous avons gagné le match, encore trois points. »