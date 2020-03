Klopp nie que la défaite de Watford aura un impact sur XI pour la cravate de Chelsea

Date de publication: Lundi 2 mars 2020 7:27

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, insiste sur le fait que leur match de cinquième tour de la FA Cup à Chelsea ne prend plus d’importance malgré deux défaites en trois matches.

Watford a mis un terme surprise à un match de Premier League de 44 matches ce week-end et, avec une défaite contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions deux matchs auparavant, il y a eu un petit bégaiement sous la forme impérieuse des Reds cette saison.

Ils restent, cependant, toujours à la recherche d’un triplé avec la prochaine étape, une égalité de huitièmes de finale à Stamford Bridge, ce qui attirera probablement plus d’attention qu’il ne le ferait autrement quant à la façon dont les joueurs réagissent.

Cela peut dépendre du côté de Klopp, car il a aligné un certain nombre de joueurs marginaux en match nul cette saison, mais le manager insiste sur le fait que le match n’est pas plus important et n’a pas été tenté de modifier sa façon de penser.

“La défaite n’a rien à voir avec l’alignement de demain soir”, a-t-il déclaré.

«Voulons-nous gagner davantage le match parce que nous avons perdu le dernier? Je ne sais pas parce que nous voulons gagner des matchs en permanence.

«C’est le match le plus important que nous ayons, car c’est le seul que nous jouons et nous devons le gagner si nous voulons passer.

«Ce ne sera pas plus facile pour nous car nous avons perdu le dernier match et il y aura donc plus de motivation.

«Nous ne pensons jamais vraiment à une moindre pression ou quoi que ce soit. Nous sommes Liverpool, nous devons toujours livrer. Nous jouons à Chelsea mais tout le monde attend de nous que nous gagnions.

“Nous ne pensons pas vraiment, ce n’est pas moins de pression qu’auparavant, ce n’est que les 16 derniers de la FA Cup et nous voulons passer et j’espère que tout le monde peut le voir.”

Interrogé pour savoir si la fin de son record de championnat invaincu pourrait avoir un effet déstabilisateur, Klopp a ajouté: «C’est fini maintenant, nous pouvons nous concentrer sur le football et nous le ferons.

«Cela ne nous a pas distraits et personne ne peut nous dire comment gérer au mieux des courses comme celle-ci, car peu d’équipes l’ont.

“Je n’étais pas satisfait de la performance (à Watford) mais il était toujours clair qu’il y aura un moment où cela pourrait arriver et maintenant c’est arrivé.”

De nombreux fans n’étaient pas satisfaits de la performance de Dejan Lovren, qui a remplacé Joe Gomez, le partenaire défensif central à long terme de Virgil Van Dijk à Vicarage Road en raison d’un choc mineur.

L’international croate s’est souvent retrouvé à porter le poids de critiques inutiles, mais Klopp a lancé une défense passionnée du joueur de 30 ans.

“Ce n’est pas juste, mais c’est le monde. Si quelqu’un blâme Dejan Lovren pour notre défaite, je ne peux pas aider ces gens », a déclaré le patron des Reds, qui a révélé que Gomez et le milieu de terrain James Milner étaient aptes à retourner dans l’équipe.

«Souvent dans ma vie, je parle aux gens et ils en savent moins que moi sur le football, ça va car je suis un manager de Premier League bien payé et je devrais en savoir plus que la plupart des gens.

“Mais à ce niveau, je ne peux pas en discuter.”

