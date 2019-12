Klopp: On leur a dit d'être des héros, on nous a dit de rester à la maison

Date de publication: vendredi 20 décembre 2019 12:39

Jurgen Klopp pense que la préparation de la Coupe du monde des clubs a été bien différente pour Liverpool que pour Flamengo.

Les Reds battent l'équipe mexicaine de Monterrey pour atteindre la finale où ils affrontera la tenue brésilienne Flamengo samedi soir.

Quand un journaliste de la BBC lui a demandé s’il se sentait à la veille de réaliser quelque chose de spécial, Klopp a déclaré: «La situation est différente pour nous comme pour Flamengo.

«Ils sont venus ici avec un ordre clair pour le gagner et sont revenus à la maison en héros. On nous a dit de rester à la maison et de jouer dans la Coupe Carabao.

«Mais nous sommes ici et mon équipe veut gagner cette compétition. La vue en Europe (de la Coupe du monde des clubs) est différente de celle du reste du monde, mais nous voulons changer cela. Liverpool les fans veulent que nous gagnions – la plupart des autres fans ne s'en soucient pas vraiment.

"Mais nous avons vu ce que cela signifie pour Monterrey par combien ils ont investi pour gagner mercredi et il en sera de même avec Flamengo."