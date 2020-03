Klopp “pas dérangé”, explique le principal positif de la perte de Liverpool

Date de publication: dimanche 1er mars 2020 9:39

Jurgen Klopp est heureux que Liverpool «puisse à nouveau jouer au football libre» après que Watford ait mis fin à son parcours record.

Watford a stupéfié les dirigeants en fuite de la Premier League avec une victoire méritée 3-0 à Vicarage Road samedi.

La boîte aux lettres a déjà disséqué la défaite, avec des détails Klopp “La plus grande surprise” de la perte.

Ce fut un point culminant sans cérémonie pour une séquence remarquable dans laquelle Liverpool a égalé le record du plus grand nombre de victoires consécutives dans l’élite de l’Angleterre, mais a échoué six matchs avant de briser la séquence invaincue d’Arsenal de 49 matchs.

Klopp a déclaré qu’il n’y avait “pas vraiment” de déception particulière à cette fin de course, “parce que je ne pense pas que vous puissiez battre des records parce que vous voulez battre des records”.

Il a poursuivi: «Vous battez des records parce que vous êtes concentré à 100% sur chaque étape que vous avez à faire, quel que soit le record – un marathon ou autre – et pour cela, vous devez effectuer.

“Les garçons ont performé et c’est pourquoi nous avons gagné les jeux, mais ce soir, nous n’étions pas assez bons et ce n’est plus un avantage pour moi que je pense dans l’histoire, quand ils regardent en arrière dans 500 ans et diront” Liverpool a presque réussi “.

«Ce n’est pas ma principale préoccupation, vous ne pouvez pas changer cela et c’était toujours clair, parfois nous perdrions un match. Nous ne l’avons pas attendu, mais il était clair que cela arriverait – nous n’y avons pas pensé, mais nous savions que cela arriverait et ce soir, c’est arrivé.

“Maintenant, je le vois plutôt positif parce que plus vous vous rapprochez de ces records … Je ne suis pas gêné, mais je ne sais pas comment les autres en pensent, alors maintenant nous pouvons jouer à nouveau au football libre, nous n’avons pas à défendre ou essayer d’obtenir un record, nous pouvons simplement essayer de gagner à nouveau des matchs de football et c’est ce que nous ferons. “

Pour une raison bizarre, le salon F365 n’a toujours pas été annulé. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.