Klopp perd le décompte des défauts de Liverpool lors du match nul de Shrewsbury

Jurgen Klopp a admis qu’un match nul était le moins mérité de Shrewsbury Town contre Liverpool.

L’équipe de League One a remporté une relecture glamour d’Anfield contre les champions d’Europe en ripostant pour gagner un match nul 2-2 sur le terrain.

Le remplaçant Jason Cummings a marqué deux buts pour ramener Shrewsbury au bord du gouffre, car ils sont devenus la première équipe à affronter Liverpool et à ne pas perdre en 2020.

Et avec Shrewsbury réussissant plus de tirs cadrés que les dirigeants de la Premier League, Klopp a été contraint d’admettre les hôtes – qui sont plus proches de la zone de relégation que les spots de promotion automatique du troisième niveau – avaient causé trop de problèmes à Liverpool.

«C’est difficile de gagner le match. Nous n’avons pas assez de temps pour dire tout ce qui n’allait pas aujourd’hui », a déclaré Klopp lors du match du jour.

«Nous avons marqué un très bon but, mais à part cela, Adrian avait absolument trop à faire. Il était brillant. Les contre-attaques qu’ils ont eues lorsque nous avons perdu le ballon…

«Ils ont ralenti le jeu dans leur formation et nous avons perdu le ballon aux mauvais moments. Il ne semblait tout simplement pas que c’était 2-0 sur le terrain. On aurait dit que nous étions à 2-1.

«Mais bien mérité pour Shrewsbury, c’était le minimum qu’ils méritaient. Félicitations à eux. “