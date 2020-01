Klopp prend un coup à Man City, dit qu’il n’y a pas besoin de cibles de points

Date de publication: jeudi 30 janvier 2020 9h55

Jurgen Klopp a déclaré que Liverpool “avait une histoire correcte” après avoir refusé de fixer un total de points en plastique pour son équipe conquérante.

Les champions de Premier League élus ont augmenté leur avance en tête du classement à 19 points avec une victoire 2-0 sur West Ham mercredi soir avec Mohamed Salah et Alex Oxlade-Chamberlain sur la cible.

En même temps, les rivaux les plus proches, Man City, se dirigeaient vers la finale de la Coupe Carabao et après les matchs, les deux entraîneurs semblaient s’opposer.

Pep Guardiola tenait à souligner qu’il avait joué une équipe solide tout au long de la Coupe de la Ligue et a déclaré: “Vous n’essayez pas de dissiper l’humble compétition de la saison.”

Cela semblait viser Klopp, qui a mis sur pied une équipe pleine de jeunes contre Villa en Coupe Carabao plus tôt cette saison, avant de jouer un côté affaibli contre Shrewsbury en Coupe FA.

On ne sait pas si les commentaires de Guardiola se sont enregistrés auprès de Klopp hier soir avant de parler, mais l’Allemand semble avoir un retour en arrière à Guardiola et Man City.

On lui a demandé s’il avait fixé des objectifs à Liverpool, comme Guardiola l’a fait avec le record de 100 points et en 2018 quand il leur a fixé l’objectif de remporter 10 de leurs 14 derniers matchs, Klopp a déclaré après le match de mercredi: «Je ne sais pas si je dois le faire. Pour être honnête, je n’ai jamais été dans cette situation. Je ne l’ai pas fait jusqu’à présent.

«L’an dernier, nous avions 97 points, je ne sais pas si nous aurions pu en avoir 100.

«Quatre-vingt-dix-huit aurait été possible, si nous avions peut-être marqué un point à City, alors non, je ne l’ai pas fait. «Au moment où je vois que j’ai un problème pour motiver les garçons, je vais devoir utiliser différentes choses, mais pour l’instant ce n’est pas nécessaire.

«Nous sommes Liverpool et nous avons une histoire correcte et tout le monde sait ce que nous devons faire. Donc, la motivation est d’atteindre cet objectif et non aucun record de points.

“Si cela se produit comme un effet secondaire, nous le prendrons, mais nous ne sommes pas seulement préoccupés par cela.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il tirait une satisfaction supplémentaire de battre les 19 équipes de Premier League, Klopp a ajouté: «Rien de tel. Je ne ressens rien de tel. Il ne s’agit pas de ressentir de la satisfaction ou quoi que ce soit. Vraiment pas.

«J’étais complètement dans le match, je voulais le gagner, mes garçons voulaient le gagner désespérément.

“Personne n’a pensé avant le match: nous avons gagné contre 18 équipes différentes de la ligue, alors allons-y 19.” “

“Une saison, c’est comme si vous deviez vous plonger, et vous ne respirez pas beaucoup, ou vous sautez dans l’eau et vous ne respirez pas et ensuite vous sortez après 38 matchs et ensuite vous regardez ce qui s’est passé.

“C’est ainsi que nous le voyons vraiment. Donc rien de tel dans le dressing. Je ne veux pas être extrêmement – quel est le bon mot – ennuyeux, mais c’est juste que ça ne ressemble pas à ça. “