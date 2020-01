Klopp prétend avoir “ oublié ” l’avantage des points de Liverpool

Date de publication: jeudi 23 janvier 2020 11:42

Jurgen Klopp a rejeté toute pression alors que les dirigeants en fuite de Liverpool se sont rapprochés du titre de Premier League.

La grève tardive de Roberto Firmino a permis aux champions élus de gagner 16 points au sommet après une victoire 2-1 contre les Wolves.

Il est venu après qu’Alisson ait assuré qu’il a étendu sa séquence de matches de championnat invaincue à 40 matchs avec des arrêts essentiels d’Adama Traoré et Raul Jimenez.

Jimenez avait auparavant hissé le niveau des Wolves en seconde période après l’ouverture de Jordan Henderson.

Liverpool se rapproche d’un premier titre en 30 ans, mais Klopp a insisté sur le fait qu’il n’était pas obsédé par leur position.

Klopp a déclaré: “Je n’y pense pas, je devais demander exactement le nombre de points, c’est la vérité, j’ai vraiment oublié dans la semaine.

«Je n’y ai pas pensé, je sais que nous jouons dimanche à Shrewsbury (en FA Cup), je sais que nous jouons mercredi à West Ham et je sais que nous jouons samedi.

«Ça fait trois matchs en sept jours, ce qui est beaucoup. Nous avons perdu Saido Mane (d’une blessure aux ischio-jambiers) et c’est la pression à laquelle je pense. Tout le reste n’est pas sous pression.

“Nous l’avons dit avant que ce ne soit un match vraiment difficile, les Wolves se débrouillent incroyablement bien, ils sont tellement différents de tout ce que vous affrontez.”

Liverpool se rendra à West Ham la semaine prochaine pour son match en cours et la victoire les éloignerait de 19 points de Manchester City après avoir arraché les points à Molineux.

“Ils ont marqué un super but et ont eu une grande chance grâce aux arrêts d’Ali”, a ajouté Klopp.

“Nous avons gagné le match, incroyablement difficile, mais qui s’en soucie?”

“Tout le monde a enlevé ses chaussettes, je suis tellement fier.”

Jurgen Klopp était plein d’éloges pour les loups, mais ravi que ses hommes aient réussi à remporter une autre victoire encore 💪

🎙 @DesKellyBTS pic.twitter.com/etvnmqaWGA

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 23 janvier 2020

«Nous avons marqué notre merveilleux but après un coup franc mais pas un deuxième ou un troisième signifie que tout est ouvert et que ça devient intense.

«Nous avions des chances, Mo (Salah) et Bobby devant le gardien de but, puis un worldie de Bobby, c’était un super but.

«Cette balle peut aller plus loin et nous en connaissons le son. Le fait que nous ayons différentes options pour marquer nous donne la possibilité de rester dans le match. »

Les loups ont éliminé les hommes de Klopp de la FA Cup à Molineux il y a 12 mois et ont poussé durement leurs visiteurs.

Mais le slapdash en défense a permis à Henderson d’ouvrir le score quand il s’est dirigé dans le coin de Trent Alexander-Arnold après huit minutes.

Les chances étaient limités avant que Jimenez ne marque son 20e but de la saison grâce à l’excellente prestation de Traoré au début de la seconde moitié.

Les loups ont ensuite poussé pour un vainqueur avec une belle Alisson sauve déjouant Traoré et Jimenez avant que Firmino ne tire quand il a récupéré la passe de Henderson.

Diogo Jota aurait pu égaliser la mort mais a récupéré le centre de Jimenez.

Le patron Nuno Espirito Santo a déclaré: «Ce fut une bonne performance et un très bon match. Nous étions organisés, nous avons créé beaucoup de situations et nous avons continué.

«Le résultat est une conséquence de toutes ces choses. Défensivement, nous étions organisés et nous avons bien joué.

«Nous avons créé des opportunités et l’élan était là mais nous avons affronté une très bonne équipe. Je suis très content des garçons. Ce sont de petites marges.

«Cela en dit long sur ce que nous essayons de faire pour l’avenir. Nous allons dans le bon sens. “