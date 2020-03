Klopp publie un message qui donne à réfléchir aux fans de Liverpool sur le coronavirus

Date de publication: Mercredi 18 mars 2020 8:20

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a rappelé aux fans qu ‘«il y a des choses plus importantes dans la vie que le football».

Les Reds sont en tête de la Premier League et n’ont besoin que de deux victoires pour assurer mathématiquement leur premier titre de haut vol depuis 1990, mais l’épidémie de coronavirus a vu tout le football suspendu.

La Premier League pourrait revenir le 4 avril au plus tôt, mais après que le gouvernement britannique a décidé mercredi de fermer toutes les écoles à partir de vendredi, tout retour rapide pour les matchs de la Premier League semble peu probable.

Klopp cache cependant sa déception et reste philosophique.

«C’est le football. C’est un jeu. Ce n’est donc pas si grave en fait, c’est juste un jeu », a déclaré Klopp sur le podcast The Duffle Bag.

«Il y a des choses plus importantes dans la vie. Alors essayez de rester un peu effronté et profitez-en. »

Avec une couronne de Ligue des Champions dans le sac de la saison dernière et une saison record cette fois-ci, Klopp est sans doute l’un des meilleurs entraîneurs du monde, mais malgré la supervision de la transformation des Reds, l’Allemand reste ancré.

Sur l’humilité, l’Allemand a ajouté: “Tout le monde devrait être humble parce que pourquoi ne devriez-vous pas l’être?

«Quelle raison avez-vous de vous sentir comme quelque chose de spécial? Les garçons ont une vie spéciale dans tous les domaines. Ils gagnent beaucoup d’argent, mais ils ne peuvent pas sortir sans que personne ne les regarde.

“Chaque semaine, le monde entier les regarde et ils sont encore très jeunes. Ce dont ils ont besoin, c’est de foi et de confiance. Ils doivent réaliser qu’il est possible de commettre les plus grosses erreurs jamais commises en public et la vie continue tant que vous avez les bonnes personnes autour de vous. »

