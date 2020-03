Klopp réagit après la sortie de Liverpool de la FA Cup avec une troisième défaite en quatre

Date de publication: Mardi 3 mars 2020 10:42

Jurgen Klopp a donné sa réaction à la sortie de Liverpool en FA Cup après leur défaite 2-0 à Chelsea.

Après que leurs chances d’une saison invaincue se soient terminées ce week-end avec une défaite 3-0 à Watford, ils ont maintenant perdu leur tir dans les triples après avoir perdu à Stamford Bridge.

Liverpool est toujours sur la bonne voie pour un total de points record et mettra presque certainement fin à une attente de 30 ans pour un titre de Premier League cette saison, menant toujours Manchester City par 22 points.

Mais ils ne pourraient pas lever plus d’argenterie, avec leurs progrès en Ligue des champions suspendus dans la balance après une défaite 1-0 contre l’Atletico Madrid a déclenché une série de trois défaites de quatre matchs toutes compétitions confondues, leur pire effondrement de forme depuis plus d’un an .

“J’aimerais vraiment que vous arrêtiez de le mentionner (la perte de Watford)”, a-t-il déclaré à BBC Sport.

«Mais nous méritions de perdre car ils ont marqué deux fois et nous avons commis des erreurs massives pour les deux buts.

«Après cela, ce fut un match complètement ouvert, nous avons eu trois ou quatre tirs consécutifs en première mi-temps et Sadio Mane était sur le point de terminer, mais l’intensité du match est la raison pour laquelle nous avons apporté quelques changements.

«Nous avions besoin de jambes fraîches et ensuite il faut un peu s’installer mais concéder n’aide pas. Les garçons ont bien réagi, j’ai bien aimé mais le deuxième but est un problème et Chelsea s’est bien défendu physiquement. »

Klopp a aligné une équipe bien modifiée avec Adrian dans le but d’Alisson et les jeunes Neco Williams et Curtis Jones respectivement en défense et au milieu de terrain.

Ils ont pris un bon départ avec Sadio Mane à la fin de deux occasions présentables, mais c’est Willian qui a ouvert le score pour Chelsea après 13 minutes.

Ross Barkley a doublé son avance au milieu de la seconde mi-temps, et à partir de là, Liverpool ne pouvait plus riposter. Dans chacune de leurs trois défaites récentes, ils n’ont pas réussi à trouver le fond du filet.

«Nous ne sommes pas malchanceux dans ces moments-là, nous avions bonne mine et Adrian a réalisé un superbe arrêt au départ avant le premier but, at-il ajouté.

«Nous devons être prêts dans les moments. Nous avons joué à Chelsea et ils jouent en contre-attaques et c’est OK, dans les moments où ils ont lutté avec nous.

«Beaucoup de parties de la performance m’ont vraiment plu. Nous savons que nous devons nous améliorer, ce n’est pas une question de destin, pas de ne pas cliquer ici ou là, c’est tout de nous et nous devons le prendre dans le bon sens.

«Ce ne sont pas les trois meilleures semaines de toute la saison, mais c’est une chance de faire les trois meilleures semaines maintenant et c’est le plan.

«Nous ne sommes pas intéressés par l’Atletico Madrid, tout tourne autour de Bournemouth. Ils se battent avec tout ce qu’ils ont et ils ont vraiment bien joué contre Chelsea. Personne ne doit se sentir désolé pour nous, nous gagnerons des matchs de football et c’est ce que nous voulons faire samedi. »