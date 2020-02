Klopp répond au discours de Werner alors qu’il discute de l’appel au transfert de Liverpool

Date de publication: Lundi 24 février 2020 7:44

Jurgen Klopp a admis que le succès que connaissent actuellement les Reds signifie attirer les plus grandes stars du jeu devient plus facile après que le manager des Reds ait répondu au courtage très public de Timo Werner contre les champions européens.

Les Reds ont été fortement liés à un mouvement pour l’international allemand, qui est considéré comme une option de secours à leur trio offensif de Roberto Firmino, Sadio Mane et Mohamed Salah.

La tenue d’Anfield serait prête à respecter la clause de libération de Werner de 58 millions d’euros (50 millions de livres sterling), tandis que le joueur a déclaré ouvertement son admiration pour les champions d’Europe en titre après avoir marqué le but vainqueur lors de la victoire de RB Leipzig en Ligue des champions à Tottenham mercredi.

Werner a ensuite poursuivi cela en discutant davantage d’un éventuel déménagement à Anfield en admettant son admiration pour Klopp lui-même et pourquoi son style conviendrait si bien à leur jeu.. C’est aussi un bon plaidoyer que je l’ai vu depuis quelque temps!

Klopp admet maintenant que le niveau de succès dont jouit Liverpool attire une nouvelle qualité de joueur, mais concède également que même certains des plus grands noms du monde peuvent craindre de ne pas pouvoir entrer dans son camp.

Répondant à parler des espoirs de Werner de déménager à Anfield, Klopp a déclaré: «D’un côté, c’est plus facile si les joueurs vous voient comme ça.

“S’ils voient que vous réussissez, il est plus facile de discuter avec les joueurs. Mais de l’autre côté, c’est plus difficile, mieux votre équipe est parce qu’elle pose des questions comme “où et quand jouer?”

“Nous avons besoin de joueurs qui veulent faire partie de cela, qui veulent se battre pour leur place, qui veulent faire le prochain pas avec nous, qui veulent se développer et s’améliorer pour que ce soit tout.

“Nous avons ces joueurs et quiconque veut nous rejoindre, doit avoir exactement ce genre d’attitude.”

Quand ils remportent la ligue cette année, Klopp sait que Liverpool atteindra un autre niveau de statut et avec cela vient plus de questions sur sa propre équipe de jeu et si ses joueurs sont maintenant à l’apogée de leur carrière.

«Le CV [we are looking for], ce n’est pas facile à réaliser. La tranche d’âge de l’équipe est bonne en ce moment. Dans deux ou trois ans, ce sera peut-être différent mais pour le moment, c’est bien », a-t-il déclaré.

«Cela dépend de ce que vous voulez – est-ce un bon âge pour vendre? Probablement pas. Mais est-ce un bon âge pour jouer? Oui. Il y a donc beaucoup de choses auxquelles nous devons penser. C’est une période intéressante.

«Ce n’est pas que nous devenions fous de ce qui existe – nous voulons le bon joueur, nous ne signons pas n’importe lequel. Mais je pense que pour le monde entier, Liverpool est l’un des meilleurs clubs.

«Dans la partie sud-américaine du monde, les deux autres – Barcelone et le Real Madrid – sont un peu plus célèbres, ce qui est logique du point de vue linguistique et culturel. C’est pourquoi les appels de leur part peuvent toujours causer des problèmes, mais à part cela, il n’y a pas 500 clubs qui pourraient nous acheter des joueurs.

Une victoire West Ham lundi soir mettra Liverpool à un minimum de quatre victoires de remporter le titre de Premier League.