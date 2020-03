Klopp révèle ce que Liverpool doit changer; salue le retour d’Henderson

Date de publication: Mercredi 11 mars 2020 8:04

Jurgen Klopp dit exactement ce que Liverpool doit faire pour battre l’Atletico Madrid ce soir après avoir rappelé Jordan Henderson.

Henderson est revenu à la formation de départ pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions à domicile contre l’Atletico.

Le milieu de terrain n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé aux ischio-jambiers au match aller il y a trois semaines, mais il s’est entraîné cette semaine et a remplacé Fabinho.

L’autre changement de Klopp était également au milieu de terrain, Alex Oxlade-Chamberlain remplaçant James Milner.

Diego Costa a commencé pour l’Atletico après qu’Alvaro Morata était suffisamment en forme pour être sur le banc.

Interrogé sur le jeu, Klopp a déclaré à BT Sport: «Nous avons eu une réunion dans notre hôtel, mes derniers mots… Je ne sais pas, ce n’est vraiment pas si important. Si vous regardez une égalité comme celle-ci où ils gagnent le match aller, alors pour 95% des équipes du monde, ils penseront que ce sera difficile pour nous ce soir.

“Il y a quelques équipes qui ont encore une chance et c’est nous. Nous en savons beaucoup plus sur l’adversaire maintenant et sur ce que nous devons changer.

“Nous devons utiliser l’atmosphère, nous devons accélérer dans de petits espaces pour faire de grands espaces et nous devons faire beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes bons et que nous n’avons pas montrées là-bas.”

Au retour de Jordan Henderson, il a déclaré: «Il avait l’air vraiment bien ces derniers jours. Il est reposé et plein de désir de jouer au football. Il est très important que nous ayons un bon jeu de passes à partir de cette position. »

