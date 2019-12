Klopp révèle le joueur de Liverpool qui l'a le plus surpris et une partie du travail qu'il n'aime pas

Date de publication: vendredi 20 décembre 2019 7:50

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a révélé la partie du travail qu'il déteste le plus et sa plus grande surprise en quatre ans à Liverpool.

L'entraîneur allemand a remplacé Brendan Rodgers en octobre 2015 et il a ensuite guidé les Reds vers la gloire de la Ligue des champions et les a disputés pour leur premier titre de haut vol depuis 1990.

Klopp a apporté une intensité au jeu de Liverpool, et dans un podcast Q et A avec la BBC, il dit que l'intensité est présente dans ses tâches quotidiennes maintenant à Anfield.

On vous a demandé quelle partie du travail vous n'aimez pas. Klopp a déclaré: «C'est un travail très intense, mais je le fais depuis 19 ans – et si je ne le faisais pas, j'aurais un autre travail intense.

«Ça paie mes factures mais être constamment sous observation n'est pas agréable.

«La première gorgée d'une pinte et vous êtes en direct sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucun problème à dire aux gens de respecter mes frontières. »

A demandé qui est la plus grande surprise à Liverpool? Klopp a répondu: «Je connais Trent Alexander-Arnold depuis qu'il a 17 ans.

«C'était un grand talent mais nous n'étions pas sûrs qu'il puisse le faire physiquement. Maintenant, c'est une machine – c'est donc une grosse surprise. »

L'athlète de 52 ans a guidé les Reds vers la gloire européenne l'été dernier, et ils sont sur le point de lever la Coupe du monde des clubs au Qatar ce week-end, mais il a maintenu une humilité autour de l'équipe, qui les a vus marcher 10 points clair dans la course au titre de Premier League.

«La décision consciente que nous avons prise avec les garçons n'était pas, comme joueurs de Liverpool, de gagner une chose. Il s'agit de gagner et il n'y a pas de limite », a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé comment il avait empêché les egos gonflés après avoir gagné à Madrid.

"Le moment où nous l'avons fait était important – mais cela ne nous a pas donné l'impression que c'était fait", a déclaré Klopp.

«Nous aimons penser que nous nous rencontrerions dans 20 à 30 ans, regarder en arrière et confondre les années. Était-ce 2019 ou 2020?

EN SAVOIR PLUS: Le nouveau contrat de Klopp à Liverpool n'a pas de clause vitale – Ornstein

"Jusqu'ici tout va bien. Nous essayons de presser tout ce que nous pouvons obtenir de notre temps ensemble. Il n'y a pas de pression, c'est juste une opportunité. »

Le présentateur de la BBC, Colin Murray, a ensuite demandé à Klop comment il respectait tout en prenant des décisions difficiles?

Klopp a ajouté: «Tous mes anciens joueurs ont mon numéro et nous restons en contact.

«Je les soutiens toujours, à part le moment où nous nous affrontons. Si nous gagnons 5-1, je préférerais que mon ancien joueur marque celui-là. C'est comme une famille et des amis pour toujours.

«Quand j'étais un très jeune entraîneur [à Mayence] et que je savais que mes joueurs ne gagnaient pas beaucoup, j'ai dû dire à certains de mes meilleurs amis qu'ils n'obtiendraient pas un autre contrat et je ne savais pas comment cela se passerait pour eux .

«Maintenant, c'est un niveau différent et je ne mets pas les joueurs dans la rue, ils vont trouver un autre club.

«Je ne les pousse pas dans une pièce sombre et ne les laisse pas là. L'avenir est encore brillant pour eux, et parfois ce n'est plus le bon endroit dans notre équipe.

«C'est être complètement honnête dans ces moments, ce n'est pas que j'aime ça. Tout a son temps et c'est la même chose avec un contrat aussi. Je n'ai jamais gardé de joueur parce que je l'aime tellement. »

L'ancien patron du Borussia Dortmund a ensuite révélé que le grand joueur de tennis Boris Becker était son idole sportive.

«Boris est du même groupe d'âge que moi et il est mon héros. Quand il avait 17 ans en 1985 et a remporté son premier Wimbledon, ce fut aussi l'un des plus grands jours de ma vie.

«Ma femme et son ex-femme ont organisé une réunion parce qu'il était toujours sur ma liste de seaux inexistante. À ce moment-là, je n'ai pas pu parler, ce qui est difficile à croire.

"J'ai toujours su que nous pouvions être de très bons amis – et pour cette soirée, nous nous sommes comportés comme tels", a ajouté Klopp.