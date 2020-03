Klopp révèle pourquoi allumer ses joueurs après une défaite serait “ étrange ”

Date de publication: Mardi 3 mars 2020 7:05

Jurgen Klopp admet qu’il était inutile de déclamer et délirer ses joueurs de Liverpool juste pour se sentir mieux après avoir perdu leur record invaincu en Premier League à Watford.

Le choc 3-0 marche arrière sur Vicarage Road a mis fin à une séquence de 44 matchs sans défaite dans l’élite et a également empêché la Rouges établissant un nouveau record en Premier League de 19 victoires successives.

Mais, au lieu de s’attarder sur ses joueurs après leur plus mauvaise performance depuis plus d’un an, Klopp leur a donné une évaluation calculée de l’endroit où ils s’étaient trompés après avoir revu le match à son retour à la maison samedi alors qu’il apprécie ce qu’ils ont accompli cette saison .

Et il a dit qu’il serait un «idiot» s’il commençait maintenant à douter de leur caractère et à ne plus leur faire confiance.

“Il peut arriver que je me fâche contre les joueurs, mais je ne me suis pas mis en colère contre les joueurs lors de cette réunion”, a-t-il déclaré.

«Du point de vue du bon sens, si je participe à cette réunion et que je leur crie comme s’ils avaient perdu les 10 derniers matchs consécutifs à cause d’une mauvaise attitude, ce serait vraiment étrange.

«Je ne suis pas intéressé par le fait qu’après la réunion je me sente mieux. Je suis intéressé à ce que les garçons obtiennent les bonnes informations et cela peut être plus émotif – je ne dirais pas en colère – ou moins émotif.

«Si vous avez besoin d’analyser, vous analysez et l’analyse n’est pas vraiment émotionnelle. Il examine les faits et nous n’étions tout simplement pas assez bons. C’est la réponse facile. “

Après deux défaites en trois matches, après avoir également perdu en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid, le déplacement de la FA Cup à Chelsea revêt une importance supplémentaire pour les Reds en termes de retrouver l’élan qu’ils avaient avant la pause de mi-saison.

Le message n’a pas été perdu pour les joueurs et Klopp est confiant qu’ils sont prêts à, dans l’une de ses phrases préférées, “riposter”.

«Il n’y a pas eu d’applaudissements. Ils ne viennent pas me voir et me disent: «C’était un super patron de réunion», a-t-il ajouté.

«Bien sûr, ils veulent riposter. Il s’agit d’un groupe exceptionnel de joueurs. La situation dans laquelle nous nous trouvons est particulière. Qui peut nous donner des conseils?

«Nous avons traversé une longue période incroyable avec des performances incroyables, un football sensationnel, des buts merveilleux, un grand succès – jusqu’à ce point.

“Je ne doute pas un peu du caractère des garçons et je serais un vrai idiot si je devais être honnête car ils méritent ma confiance, ma foi et ils ne la perdent pas après un mauvais match.”