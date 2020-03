Klopp révèle un coup de blessure majeur avant le choc de l’Atletico

Date de publication: vendredi 6 mars 2020 2:10

Jurgen Klopp dit que Liverpool doit être sans Alisson pour leur affrontement en Premier League avec Bournemouth et la rencontre de la Ligue des champions avec l’Atletico Madrid.

L’international brésilien a subi une blessure à la hanche à l’entraînement cette semaine, ce qui signifie qu’il a raté la défaite de la FA Cup à Chelsea et qu’il ne participera plus à la visite de Bournemouth samedi en Premier League et – plus important encore – au match retour de mercredi dernier contre les équipes de Diego Simeone. ils cherchent à récupérer un déficit 1-0.

«Malheureusement, Ali est absent. Il a eu un petit incident à l’entraînement avant le match de Chelsea », a expliqué le manager Jurgen Klopp.

«Nous pensions tous que ce n’était rien et qu’il était clair qu’il ne jouerait en aucune façon, le plan était qu’il était sur le banc. Là, nous avons pensé: «Allez, nous n’avons pas à prendre de risques», alors laissez-le hors de l’équipe.

“[There was a] scanner le lendemain et ils ont trouvé quelque chose. Alors maintenant, il est sorti. Nous verrons la semaine prochaine à coup sûr et ensuite nous verrons.

«Il n’est pas disponible pour demain et la semaine prochaine. Nous devons juger de la situation. Je dirais après la pause internationale à 100%. Tout ce que nous pourrons obtenir avant, nous le verrons. »

Pour une raison bizarre, le salon F365 n’a toujours pas été annulé. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.